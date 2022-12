Virolaiseversti: Näin helposti Venäjä voi paikata tappioitaan

Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen päällikkö, eversti Margo Grosbergin mukaan Venäjällä on hyökkäyskykyä jäljellä pitkäksi aikaa.

– Niin surullista kuin se onkin, tällä sodalla ei näytä olevan nopeaa loppua, eversti sanoi Viron puolustusministeriön tiedotustilaisuudessa. Asiasta kertoo yleisradioyhtiö ERR.

Vaikka Venäjä on kokenut kovia tappioita Ukrainassa, sen sotilaallinen kapasiteetti ja kyky paikata tappioita ei ole Gorsbergin mukaan kadonnut mihinkään. Kalustoa, ammuksia ja miehiä hyökkääjällä yhä riittää.

Virolaiseverstin arvion mukaan Venäjä on menettänyt Ukrainan sodan aikana noin 1 400 panssarivaunua. Venäläisillä on varastoissaan hänen mukaansa on yhä noin 9 000 panssarivaunua, joista vähintään 3 000 voidaan tehdä suhteellisen vaivattomasti käyttökelpoiseksi.

Hyökkääjän varastoista löytyy Grosbergin mukaan runsaasti myös panssaroituja ajoneuvoja ja tykistöjärjestelmiä, jotka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön rintamalla.

Virolaiseversti arvioi tiedotustilaisuudessa noin 100 000 venäläisen sotilaan kuolleen, kadonneen tai haavoittuneen rintamalla, mutta tämäkin määrä on hänen mukaansa korvattavissa. Sen Grosbergin osoitti liikekannallepano, jolla hyökkääjän armeija sai 300 000 sotilasta lisää.

Venäjä on Grosbergin arvion mukaan lisännyt myös tykistöjen ammusten tuotantoa, koska liikekannallepanon myötä tehtaat työskentelevät useissa vuoroissa. Varastoissa on hänen mukaansa yhä noin 10 miljoonaa ammusta. Vuosittain niitä voidaan tehdä 3,4 miljoonaa lisää. Näiden turvin Venäjä pystyy everstin mukaan taistelemaan vähintään vuoden.

Venäjä on käyttänyt sodan aikana valtavan määrän erilaisia tarkkuusammuksia ja ohjuksia Ukrainan siviilikohteiden tuhoamiseen, mutta niitäkin Grosbergin mukaan riittää varastoissa ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi.