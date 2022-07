Viro sai luvan ostaa HIMARS-raketinheittimiä

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoo myöntäneensä Virolle luvan ostaa kuusi HIMARS-raketinheitintä ja niihin liittyviä varusteita 500 miljoonan dollarin arvioituun ostohintaan.

Ministeriön alainen Defense Security Cooperation Agency (DSCA) kertoo tiedotteessaan, että ehdotettu kauppa parantaa Viron tulevaisuutta ja edistää sen yhteensopivuutta Yhdysvaltojen ja muiden Nato-liittolaisten kanssa.

– Virolla ei tule olemaan vaikeuksia ottaa laitteita asevoimiensa käyttöön, DSCA toteaa tiedotteessaan.

HIMARS on lyhenne englannin kielen sanoista High Mobility Artillery Rocket Systems. Se on kuorma-auton runkoon asennettu kevyt ja nopeasti liikuteltava raketinheitinjärjestelmä, joka on tarkka pitkän kantaman päähän.

Yhdysvallat on lahjoittanut niitä Ukrainalle maan puolustussotaan, ja ne ovat olleet suoriutuneet menestyksekkäästi.

.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to #Estonia for their purchase of up to 6 M142 High Mobility Artillery Rocket System #HIMARS Launchers & related equipment for an estimated cost of up to $500 million. 🇺🇸🇪🇪#FMSUpdate – https://t.co/zhIQerNeWf pic.twitter.com/iOxnmMXZ8e

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) July 15, 2022