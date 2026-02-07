Viro lisäsi yli tuhat venäläistä sotilasta maahantulon kieltolistalle

Viro on lisännyt 1 073 Ukrainassa taistelevaa venäläistä taistelijaa Schengen-alueen maahantulokieltolistalle.
– Nämä henkilöt ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin Ukrainassa, mukaan lukien tappamisia, tuhoa, raiskauksia ja ryöstelyä, kirjoittaa Viron ulkoministeri Margus Tsahkna viestipalvelu X:ssä.
Hänen mukaansa heidän joukossaan on vankiloista vapautettuja ja etulinjaan lähetettyjä tuomittuja rikollisia sekä avoimesti Eurooppaa vihamielisiä henkilöitä.
– Entiset taistelijat edustavat Venäjän tiedustelupalvelun rekrytointireserviä ja aiheuttavat todellisen sabotaasin, kumouksellisen toiminnan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhan Euroopan maaperällä, Tsahkna toteaa.
Hänen mukaansa Schengen-alueen sulkeminen heiltä liittyy kaikkien eurooppalaisten turvallisuuden suojelemiseen.
– Olemme sitoutuneet varmistamaan, ettei yksikään Ukrainaa vastaan aseisiin tarttunut Venäjän kansalainen voi päästä Eurooppaan.
Tsahkna toteaa, että hyökkäyksellä on hintansa.
– Schengen-alueelle pääsyn estäminen on osa tätä hintaa. Et voi tappaa yhtenä päivänä ja nauttia sivistyneestä Euroopasta seuraavana.
We promised action and we delivered.
Estonia has added 1,073 more Russian combatants fighting in Ukraine to the Schengen entry ban list. These are individuals who have committed grave crimes in Ukraine, including killings, destruction, rape, and looting.
Among them are… pic.twitter.com/HkhmG5Kdek
— Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 6, 2026