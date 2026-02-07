Verkkouutiset

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna. LEHTIKUVA/TANEL MEOS

Viro lisäsi yli tuhat venäläistä sotilasta maahantulon kieltolistalle

Lupasimme toimia ja pidimme lupauksemme, Margus Tsahkna toteaa.
Viro on lisännyt 1 073 Ukrainassa taistelevaa venäläistä taistelijaa Schengen-alueen maahantulokieltolistalle.

– Nämä henkilöt ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin Ukrainassa, mukaan lukien tappamisia, tuhoa, raiskauksia ja ryöstelyä, kirjoittaa Viron ulkoministeri Margus Tsahkna viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa heidän joukossaan on vankiloista vapautettuja ja etulinjaan lähetettyjä tuomittuja rikollisia sekä avoimesti Eurooppaa vihamielisiä henkilöitä.

– Entiset taistelijat edustavat Venäjän tiedustelupalvelun rekrytointireserviä ja aiheuttavat todellisen sabotaasin, kumouksellisen toiminnan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhan Euroopan maaperällä, Tsahkna toteaa.

Hänen mukaansa Schengen-alueen sulkeminen heiltä liittyy kaikkien eurooppalaisten turvallisuuden suojelemiseen.

– Olemme sitoutuneet varmistamaan, ettei yksikään Ukrainaa vastaan ​​aseisiin tarttunut Venäjän kansalainen voi päästä Eurooppaan.

Tsahkna toteaa, että hyökkäyksellä on hintansa.

– Schengen-alueelle pääsyn estäminen on osa tätä hintaa. Et voi tappaa yhtenä päivänä ja nauttia sivistyneestä Euroopasta seuraavana.

