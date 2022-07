Viro keskeyttää viisumien antamisen myös venäläisille opiskelijoille

Viron hallitus on päättänyt, että Venäjän kansalaiset eivät voi jatkossa hakea tilapäistä oleskelulupaa tai viisumia opiskelua varten. Turistiviisumien myöntämisen Viro keskeytti jo Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu sanoo hallituksen tiedotteessa, että pakotteita on välttämätöntä kiristää.

– Jos pakotteet auttavat lopettamaan Venäjän hyökkäyksen, sillä on myönteinen vaikutus myös meidän turvallisuuteemme.

Ulkoministeri Reinsalu kertoo ERR:lle havainneensa Kremlin reaktion Suomessa käytävään keskusteluun venäläismatkailijoiden viisumikiellosta.

Hän viittaa siihen, että presidentin tiedottaja Dimitri Peskov uhkasi Suomea negatiivisilla seurauksilla, jos viisumien myöntämistä rajoitetaan.

– Nämä uhkaukset osoittavat mielestäni sen, että maahantulokieltojen asettaminen on epämukavaa Venäjälle. Se on varmasti signaali meille, että tämän asian kanssa meidän on edettävä lisää, Reinsalu toteaa.