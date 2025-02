Viro ja muut Baltian maat irtautuvat Venäjän sähköverkosta

Viro, Latvia ja Liettua irtautuvat tänään Venäjän sähköverkosta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Baltian maat ovat viimeiset Euroopan unionin osat, jotka ovat historiallisten syiden vuoksi olleet kytköksissä Venäjän BRELL-sähköverkkoon. Irtautumista on valmisteltu vuosikymmeniä, ja se toteutuu viimein lauantaina.

Sunnuntaina Baltian maat kytketään Euroopan sähköverkkoon.

Viron pääministeri Kristen Michal kertoi lauantaiaamuna viestipalvelu X:ssä irtautumisprosessin alkaneen.

– Olemme täysin valmistautuneita tähän. Baltian maissa on riittävästi sähköntuotantokapasiteettia ja ulkoisia yhteyksiä sujuvan siirtymän varmistamiseksi, Michal painotti.

Viranomaiset ovat luvanneet irtautumisprosessin etenevän sujuvasti. Virossa jotkut ovat kuitenkin varautuneet mahdollisiin ongelmiin. Supermarketketju Rimin edustajan Kristel Metsin mukaan hätätarvikkeiden kuten taskulamppujen, paristojen ja veden myyntimäärät ovat kolminkertaistuneet tavalliseen verrattuna.

Mets painotti, että mahdollinen sähkökatko kaupoissa voisi kestää enintään kaksi tuntia.

– Tähän olemme varautuneet, ja tällaiset ohjeet olemme saaneet. Ei ole syytä paniikkiin. Jos kauppa on suljettu, se avautuu pian, Mets sanoo.

Viron varautumislain mukaan osalla huoltoasemista on oltava oma generaattori, jotta polttoaineenjakelu voi jatkua mahdollisen sähkökatkon aikana. Circle K -huoltoasemaketjun polttoainemyynnin johtaja Raimo Vahtrik kertoo, että generaattori riittää kattamaan 20-30 prosenttia huoltoaseman sähköntarpeesta.

Yhdessä asiassa mahdollinen sähkökatko kuitenkin näkyisi huoltoasemilla.

– Grilli olisi kiinni, Vahtrik myöntää.

Venäläisenemmistöisen Narvan kaupungin pormestari Katri Raik kuitenkin varoittaa, että venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa on lietsottu paniikkia ja disinformaatiota irtautumisesta. Hänen mukaansa venäjänkielisiä asukkaita on helppo huijata.

– Paniikkitehdas on täydessä vauhdissa, Raik harmittelee.

– Sosiaalinen media mustamaalaa irtautumista Venäjän sähköverkosta. Sähköt katkeavat varmasti, hinnat nousevat. En ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa monikerroksista valeuutisten levittämistä.

Desynchronising our energy grid from Russia has begun.

We have thoroughly prepared for this. There are sufficient controllable capacity and external connections in the Baltic States to ensure a smooth transition.

Tomorrow we will join the Continental European frequency band. pic.twitter.com/wJzhWkXwUX

