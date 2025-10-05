Viro haluaa tiiviimpää yhteistyötä varjolaivastoa vastaan – ”Kansallisella tasolla kaikki on tehty”

Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen (EDF) tuoreen raportin mukaan Venäjän varjolaivaston toiminta Itämerellä muodostaa yhä kasvavan turvallisuus- ja ympäristöriskin alueelle. Raportin mukaan Pohjois-Länsi-Euroopan vesialueilla liikkuu tällä hetkellä noin tusina liputonta tankkeria, kertoo ERR.

Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Ukrainaan vuonna 2022 Itämerestä on tullut merkittävä kauppareitti Moskovalle. Nykyisin vähintään 60 prosenttia Venäjän meritse kuljetettavasta öljystä ja öljytuotteista kulkee Itämeren kautta, ja tämä osuus on kasvanut lähes 40 prosenttia maaliskuusta 2022 lähtien.

Varjolaivasto kattaa raportin mukaan jo 20 prosenttia Venäjän merikuljetuksista, mikä korostaa Itämeren strategista merkitystä Venäjän taloudelle ja sotilaallisille valmiuksille.

Varjolaivaston huonokuntoiset alukset aiheuttavat vakavan öljyonnettomuusriskin, joka voisi tuhota herkän Itämeren ekosysteemin ja aiheuttaa miljardeja euroja vahinkoa. Lisäksi alusten usein puutteellinen vakuutusturva vaikeuttaa vahinkojen korvaamista. Turvallisuutta heikentävät myös epäilyt varjolaivaston osallisuudesta tiedustelu- ja drooni-toimintaan.

Viron viranomaisten mukaan kansalliset keinot varjolaivaston toiminnan estämiseksi alkavat olla käytetty, ja laajempi kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä.

– Kaikki, mitä kotimaisen lainsäädännön puitteissa voidaan tehdä, on jo tehty. Nyt on löydettävä kansainvälisiä ratkaisuja, jotka ovat yhdenmukaisia merioikeuden kanssa, kertoo eräs virkamies.

Tiedustelukeskus painottaa, että varjolaivaston toimintojen hillitseminen Itämerellä edellyttää kaikkien alueen maiden aktiivista osallistumista, koska mailla on sekä oikeus että velvollisuus valvoa vesillään tapahtuvaa liikennettä.

Raportissa korostetaan, että tarvitaan suurempaa poliittista tahtoa, jotta Itämeren alueen turvallisuus ja ympäristö voidaan turvata.