Puhelut julki: Unkarin ulkoministeri välitti Kremlille tietoja ja auttoi pakotteiden väistämisessä

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó on välittänyt Venäjälle arkaluonteista tietoa Euroopan unionin sisäisistä neuvotteluista ja pyrkinyt poistamaan venäläisiä pakotelistoilta, kertoo Insiderin ja useiden tutkivien medioiden yhteisselvitys.

Vuotaneet puhelut ja äänitteet viittaavat siihen, että Unkari toimi EU:ssa Kremlin etujen mukaisesti.

Tallenteiden mukaan Szijjártó piti tiivistä yhteyttä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroviin ja muihin venäläisviranomaisiin vuosina 2023–2025. Keskusteluissa hän jakoi tietoa EU:n päätöksenteosta ja lupasi vaikuttaa pakotteisiin.

Eräässä puhelussa elokuussa 2024 Lavrov pyysi Szijjártóa auttamaan oligarkki Alisher Usmanovin sisaren poistamisessa EU:n pakotelistalta.

– Katso, soitan Alisherin pyynnöstä… hän pyysi muistuttamaan, että teet jotain hänen siskonsa eteen, Lavrov sanoi.

Péter Szijjártó vastasi, että Unkari valmistelee Slovakian kanssa esitystä poistosta.

– Teemme parhaamme saadaksemme hänet pois listalta, ulkoministeri sanoi.

Noin seitsemän kuukautta myöhemmin Usmanovin sisar poistettiin EU:n pakotelistalta.

Jakoi tietoa EU:n sisäpiiristä

Puheluissa Szijjártó kertoi Lavroville EU:n ulkoministerikokousten sisällöstä lähes reaaliajassa. Yhdessä keskustelussa hän referoi muiden maiden ministerien puheenvuoroja ja kommentoi niitä Venäjän kollegalleen.

Eurooppalainen tiedustelulähde arvioi aineiston perusteella, että keskustelut muistuttavat tiedustelutoimintaa.

– Jos nimet poistetaan, kuka tahansa tiedustelu-upseeri sanoisi tämän olevan agentin ja hänen kontaktinsa välinen keskustelu.

Liettuan entinen ulkoministeri Gabrielius Landsbergis vahvisti yhden vuodoissa kuvatun kokoustilanteen ja vertasi Szijjártóa kylmän sodan kaksoisagenttiin Kim Philbyyn.

Muissa puheluissa Venäjän apulaisenergiaministeri Pavel Sorokinin kanssa Szijjártó kertoi yrittävänsä estää EU:n pakotepaketteja ja haluavansa poistaa venäläisiä toimijoita listoilta.

– Olen jo poistanut 72 kohtaa listalta, mutta niitä oli 128. Yritän jatkaa, mutta minun on sanottava, että tämä on Unkarin etujen mukaista, Péter Szijjártó totesi.

Hän pyysi venäläisiltä perusteluja, joilla pakotteiden vastustamisen voitaisiin esittää olevan Unkarin kansallisen edun mukaista. Szijjártó kertoi viivyttäneensä yhdessä Slovakian kanssa EU:n 18. pakotepaketin käsittelyä saadakseen poikkeuksia venäläisen energian ostoon.

EU:ssa epäilyt vahvistuvat

EU-diplomaattien mukaan on pitkään epäilty, että Unkari ja Slovakia vuotavat tietoa Moskovaan, mutta nyt asiasta on ensimmäistä kertaa konkreettista näyttöä.

– Unkari toteuttaa selvästi Venäjän poliittisia ohjeita, eräs neuvotteluihin osallistunut diplomaatti sanoi.

EU:n pakotteiden jatkaminen vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyden, mikä antaa Unkarille vipuvoimaa. Budapest on käyttänyt sitä toistuvasti vaatiakseen yksittäisten venäläisten poistamista listoilta.

Unkari on jarruttanut Venäjä-pakotteita jo vuodesta 2022 lähtien. Yksittäisistä veto-oikeuden käyttökerroista on raportin mukaan kehittynyt järjestelmällinen vaikuttamismalli, jossa Unkari usein Slovakian tukemana pyrkii lieventämään pakotteita.

Samalla Venäjä on tukenut pääministeri Viktor Orbánin hallintoa poliittisesti ja pyrkinyt vaikuttamaan maan sisäpolitiikkaan.