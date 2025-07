Viranomaiset: Ukraina sytyttää Venäjällä jo metsätkin

Kuusi asuintaloa syttyi palamaan Volgajoen rannalla sijaitsevassa Samarassa. Yhteensä roihu tuhosi noin tuhannen neliömetrin alueen, kertoi Samaran hätätilaministeriö Telegram-kanavalla.

Pelastushenkilöstön saapuessa paikalle kuusi taloa oli jo tulessa. Palon sammuttamiseen osallistui yli 80 palomiestä ja yli 20 kalustoyksikköä. Alustavien tietojen mukaan henkilövahinkoja ei ole. Palon syttymissyy ei ole tiedossa ja siitä on käynnistetty esitutkinta.

Samarassa on sattunut runsaan viikon aikana jo yli 98 tulipaloa, kertoo Sovainfo-sivusto. Niistä valtaosa on kuivuudesta johtuneita metsäpaloja, joita Venäjällä on muutenkin ollut runsaasti. Esimerkiksi Mongolian rajan kupeessa sijaitsevassa Burjatiassa on viime päivien aikana havaittu kuusi paloa. Niitä ovat sytyttäneet pääsääntöisesti salamat, mutta muualla Venäjällä myös Ukrainan osuutta epäillään.

Taka-Baikaliassa kaksi 16-vuotiasta nuorta on pidätetty heidän sytytettyään palon, jonka tuhosi noin 300 miljoonan ruplan eli kolmen miljoonan euron arvosta metsää. Venäjän vakavat rikokset tutkiva liittovaltion tutkintakomitea tiedotti, että toinen nuorista oli saanut ohjeet toimimista varten erikseen nimeämättömässä viestipalvelussa ja puhunut ystävänsä mukaan ”keikalle”. Viestittelijä oli luvannut palosta 80 000 ruplan eli noin 840 euron palkkion.

Nuoret olivat sytyttäneet Tšitan kaupungin lähistöllä kuivia havuja ja neulasia. Nuoret olivat kuvanneet paloa ja lähettäneet siitä videoita palkkion luvanneelle ihmiselle. Nyt heitä epäillään terrorismista, sillä tutkintakomitean ja FSB:n mielestä palon sytyttämiseen yllyttänyt ihminen on Ukrainassa.

Kuluneen viikon aikana Ukraina on tehnyt menestyksekkäitä lennokki-iskuja useisiin rautateiden solmukohtiin: tiistain vastaisena yönä tapahtui myös isku Orlosvkissa sijaitsevaan rautatieliikenteen sähköasemaan. Sunnuntaina puolestaan Ukraina iski junainfrastruktuuriin Volgogradin Žutovossa. Kun nämä iskut asettaa kartalle kuten geopaikannusta tekevä Frontintelligence, havaitsee, että ne kaikki pyrkivät haittaamaan sotateollisuudelle keskeistä kuljetusreittiä.

Frontintelligence huomautti, että kyseinen rautatieosuus ei ole ainoa eikä edes kaikista suurin. Siksi näillä ilmeisen tavoitteellisilla ja harkituilla lennokki-iskuilla onkin todennäköisesti jokin syvempi merkitys.