Viranomaiset pelastivat miehen hotellin raunioista Ukrainassa

Ukrainan pelastusviranomaiset pelastivat miehen venäläisten pommitusten tuhoaman hotellin raunioista Bahmutin kaupungissa Donetskin alueella.

Asiasta kertoo Ukrainan valtion hätäpalvelu Telegramissa.

Lisäksi pelastuslaitoksen henkilökunta löysi ja poisti raunioista kahden ihmisen ruumiit ja viisi ihmistä loukkaantui. Viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastustoimet jatkuvat.

Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukrainian forces rescue a man from the rubble of a hotel destroyed by Russian shelling https://t.co/I0OAmdlRny pic.twitter.com/jfgp1mrr8Q

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2022