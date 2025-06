Viranomainen kiertää kesätyöpaikkoja – palkka ja työsuhde suurennuslasin alla

Työsuojeluviranomainen tarkastaa jälleen kesätyöpaikkoja eri puolilla Suomea. Tarkastusten yhtenä tavoitteena on varmistaa, että nuorille maksetaan palkkaa oikein. Tarkastuksilla valvotaan myös sitä, ovatko kevytyrittäjinä toimivat nuoret aitoja yrittäjiä.

Kesätyövalvonnassa viime vuonna selvisi, että osa nuorista sai pienempää palkkaa kuin mitä työehtosopimuksen ja työkokemuksen mukaan heille olisi pitänyt maksaa.

Useimmilla aloilla työehtosopimus määrää vähimmäispalkan. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu myös nuorelle maksettavasta palkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

Jos alalle ei ole solmittu työehtosopimusta, palkan määrä perustuu työsopimukseen. Vaikka palkasta ei olisi sovittu työsopimuksella, on työnantajan työsopimuslain mukaan maksettava työstä tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa.

Säädösten mukaisia iltalisiä, sunnuntaityökorvauksia ja vuosilomakorvausta ei saa sisällyttää peruspalkkaan. Ne on maksettava erikseen ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

– Jos epäilet, että palkkaasi ei makseta oikein, voit kysyä apua työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta, työsuojelutarkastaja Saila Lähdesmäki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo tiedotteessa.

Työsuojelutarkastaja voi selvittää kevytyrittäjän asemaa

Kesäsesonkiin liittyviä työtehtäviä voi tehdä myös yrittäjänä ilman työsuhdetta.

– Valvonnassa on havaittu, että joskus kesätöiden saamisen ehtona on kevytyrittäjyys, vaikka käytännössä nuori ei tee töitä itsenäisenä yrittäjänä, Lähdesmäki kertoo.

Osapuolet eivät voi sopia vapaasti, tehdäänkö työ työsuhteessa vai yrittäjänä, vaan asia on määritelty laissa. Jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, kyse on työsuhteesta. Tällöin myös kesätyöntekijällä on oikeus esimerkiksi sairausloman palkkaan ja vuosilomakorvauksiin.

Jos kesätyöpaikkojen tarkastuksilla kohdataan kevytyrittäjiä, tarkastaja selvittää, ovatko he aitoja yrittäjiä vai onko kyseessä työsuhde.

Mitä eroa on yrittäjällä ja työntekijällä?

Jos olet yrittäjä, sinulla on vapaus päättää, miten, milloin, mihin hintaan ja kenelle teet työtä. Yrittäjänä sinun täytyy huolehtia itse esimerkiksi pakollisista vakuutuksista ja veroista. Myös kevytyrittäjä on yrittäjä.

Jos työtä tilaava yritys esimerkiksi määrää sinulle työajat, taukojen ajankohdat ja työtehtävät, olet todennäköisesti työntekijä. Silloin sinulle myös kesätyöntekijänä kuuluvat työntekijän oikeudet, kuten palkallinen vuosiloma, palkallinen sairausloma, ylityökorvaukset, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja tapaturmavakuutus.

Jos et ole varma omasta tilanteestasi, voit kysyä neuvoa työsuojeluviranomaiselta.

Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta

Kesätyöpaikkojen työsuojelutarkastukset tehdään useimmiten ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksilla valvotaan palkan lisäksi myös esimerkiksi työsopimuksia, palkkalaskelmien antamista ja perehdyttämistä.

Tarkastuksilla haastatellaan kesätyöntekijöitä ja kerrotaan heille työelämän pelisäännöistä sekä mahdollisuudesta pyytää apua työsuojeluviranomaiselta. Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620.