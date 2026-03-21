Kotipizza luopuu ravintolaketjustaan, omistaja vaihtuu

Henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen.
Kotipizzan sisarketju siirtyy uudelle omistajalle. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Kotipizzan sisarketju siirtyy uudelle omistajalle. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ravintolakonserni Kotipizza Group luopuu Social Burjerjoint -hampurilaisketjustaan. Konserni kertoo asiasta tiedotteessa.

Hampurilaisketjun uusi omistaja on Artisan Fast Food Oy. Yhtiön omistajiin kuuluu Tapio Alanko, joka on toiminut Social Burgerjoint -ketjun franchise-yrittäjänä vuodesta 2020. Yhtiökumppanina Alangon kanssa toimii Marco Kaniecki.

Social Burgerjoint-ketju on perustettu vuonna 2016. Kotipizza Group osti siitä enemmistön vuonna 2017.

Liiketoimintakauppa koskee Helsingin Redin ja Citycenterin sekä Tampereen ravintoloita. Henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen.

Social Burgerjointin myynnillä ei ole vaikutusta Kotipizza-ravintoloiden toimintaan.

