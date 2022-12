Virallinen kuolemansyy – ”he nukahtivat eivätkä heränneet”

Ukrainan turvallisuuspalvelu sieppasi venäläisen sotilaan ja siviilinaisen välisen puhelun, joka koski Venäjän armeijaa ja olosuhteita, joissa juuri värvätyt sotilaat kuolevat Ukrainassa ennen uutta mobilisaatioaaltoa, kertoo Ukrinform.

Vahvistamattomien tietojen ja Venäjällä kiertävien huhujen mukaan uusi mobilisaatiokierros alkaisi joko joulukuussa tai tammikuussa.

Puhelussa naisen kuullaan kertovan Donetskin alueella taistelevalle miehelle, että juuri mobilisoidut palaavat kotiin arkuissa, kun taas heidän omaisiaan hämmästyttää heille ilmoitettu virallinen kuolemansyy.

– Joukko mobilisoituja sotilaita palaa kotiin. Sinkkiarkuissa… He kirjoittavat, että mielenkiintoisin asia (kuolemansyyssä) on, että he ”nukahtivat eivätkä koskaan heränneet”… He eivät kerro mitään harjoituksista tai taistelutehtävistä, nainen kertoo.

Ukraina arvioi, että tällä tavalla Venäjän sotilaskomento yrittää minimoida mahdollista julkista paniikkia ennen uutta mobilisaatioaaltoa.