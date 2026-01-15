Verkkouutiset

Ville Merinen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Ville Merinen suojelee SDP:n siivensuojassa lymyileviä saalistajia”

  • Julkaistu 15.01.2026 | 16:16
  • Päivitetty 15.01.2026 | 16:24
  • Politiikka, SDP
Tere Sammallahden mielestä eduskunnassa häirintään syyllistyneet pitää saada vastuuseen.
SDP:n kansanedustaja Ville Merinen nosti Ylen dokumenttisarjassa esille eduskunta-avustajiin kohdistuvan väitetyn huonon kohtelun. Kohun alettua hän on kommentoinut asiaa vain yleisellä tasolla Instagram-tilillään.

Merinen tahrii kaikki eduskunnassa työskentelevät epämääräisillä ja yleistävillä syytöksillään, mutta toisaalta myös suojelee SDP:n siivensuojassa lymyileviä saalistajia, toteaa kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) X-palvelussa.

Ilta-Sanomat julkaisi keskiviikkona jutun SDP:n useista vaietuista häirintätapauksista. Puolue ilmoitti torstaina teettävänsä häirintäkohustaan selvityksen.

Merinen puhuu Instagram-päivityksessään ”kieltoreaktiosta” ja siihen liittyvästä hiljaisuudesta, jotka eivät hänen mukaansa edistä asiaa. Kansanedustaja nostaa esiin myös ”suojareaktion”, mutta hän ei täsmennä, kuka tai mikä taho sellaista kokee.

– ”Nimet esiin” on suojareaktio ja henkilöityy minuun, Merinen toteaa.

Tere Sammallahden mukaan häirintään syyllistyneet pitää saada vastuuseen. Hän lähettää terveiset Ville Meriselle.

– Sinulla on meidän kaikkien tuki, lopeta rikollisten suojelu, Sammallahti kirjoittaa.

