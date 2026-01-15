”Vetää mielen matalaksi” – IS: SDP teetättää häirintäkohustaan selvityksen

Häirintäkohun keskelle joutunut SDP teetättää selvityksen, jolla kartoitetaan kokemuksia epäasiallisesta käyttäytymisestä, kertoo Ilta-Sanomat.

– Tulemme pyytämään selvitykseen tekijäksi ulkopuolisen riippumattoman toimijan, jolla on kokemusta vastaavanlaisten ilmiöiden käsittelystä, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoo IS:lle.

Tavoitteena Tuppuraisen mukaan on varmistaa, että prosessit liittyen häirintäilmoituksiin toimivat ja mahdolliset puutteet korjataan.

IS julkaisi keskiviikkona jutun SDP:n useista vaietuista häirintätapauksista.

– Nämä kertovat siitä, että epäasiallista käytöstä on valitettavasti tapahtunut myös meidän työyhteisössämme, eikä se ole hyväksyttävää. Henkilökohtaisesti suhtaudun näihin hyvin suurella vakavuudella. Tämä vetää mielen matalaksi, Tuppurainen kommentoi IS:lle esille tulleita tapauksia.

Häirintäkohu sai alkunsa, kun SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kertoi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa, että jotkut kansanedustajat kohtelevat avustajiaan epäasiallisesti. Hän antoi ymmärtää, että avustajiin kohdistuu jopa fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa sekä kiusaamista ja ahdistelua.

LUE MYÖS:

IS: Antti Lindtman ohjeisti SDP:n edustajia häirintäkohusta

”Mitä ihmettä SDP:n vihjailuista tulee ymmärtää?”

Sanasta sanaan: Näin SDP:n Ville Merinen sanoi eduskunnassa tapahtuvasta häirinnästä