Sanasta sanaan: Näin SDP:n Ville Merinen sanoi eduskunnassa tapahtuvasta häirinnästä

Kansanedustajien eduskunta-avustajien väitetystä häirinnästä on uutisoitu sen jälkeen, kun Ylen sarja Vallan algoritmi julkaistiin. Viisiosaisessa sarjassa seurattiin pitkään kansanedustajia Miko Bergbom (ps.) ja Ville Merinen (sd.).

Kohua herättänyt Ville Merisen haastattelukohta on ohjelmasarjan lopulla. Se on kuvattu ilmeisesti kesällä tai syksyllä 2025. Keskustelussa näkyy leikkausten jälkiä. Sananvaihto ohjelmassa etenee tarkalleen seuraavasti:

Toimittaja Marleena Pelli (MP):

Somesta nousee Merisen kaltaisia ääniä, jotka ravistelee politiikan ummehtuneita rakenteita. Jotkut paheksuu tätä, toiset arvostaa. Merinen on aiemmin puhunut esimerkiksi eduskunnan työilmapiiristä ja alkoholin käytöstä. Mut on vielä muitakin asioita, joista hänen on vaikea olla hiljaa.

Ville Merinen (VM):

– Kyl politiikka, niinku, se on tosi hienoa ja siinä on niinku tosi semmosia arvokkaita puolia. Mutta onhan siinä semmosia puolia mitä ei normi työelämässä oo.

– Sä laitat ihmisen semmoseen asemaan, että se on vähän niin kuin koskematon. Niin sit se voi tehdä asioita mitä normi työelämässä ei. Miten se kohtelee ympärillä olevia ihmisiä ja näin.

– Semmonenkin ihan niin kuin oikeesti tosi hankala aihe on, mitä mä en ole uskaltanu käsitellä lainkaan, että mitenkä edustajat kohtelee avustajiaan. Kun oon tämmöinen terapiaihminen niin minua on lähestytty aika monesti tästä aiheesta.

MP:

– Niinku sellaista kyykyttämistä ja…?

VM:

– V—- se on ihan hirveetä oikeesti. Se on niin vaikea aihe. Jos mä niin kuin sohaisen sitä niin sit mua aletaan niinku oikeesti vihaamaan edustajien puolesta.

– Aattele kun sulla on semmonen asetelma missä sä oot täysin suojattu ja jos se sun vähän niin kuin työntekijä jotenkin ei miellytä se systeemi, niin sä voit vaan sanoa että vaihdetaan tämä näin. Ja se ei ikinä saa sanoa eteenpäin mitään.

– Mä oon kuullu ihan hirveitä juttuja. Mutta mä en voi sanoa niitä tähän näin.

MP:

– Fyysistä, seksuaalista, henkistä väkivaltaa? Kiusaamista, ahdistelua, häirintää?

VM:

– Juuri näin. Sä sanoit ne ääneen. Tyyliin: kaikkea.