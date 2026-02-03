Ville Merinen: Äänestän Tytti Tuppuraisen puolesta

SDP:n kansanedustajia puhui eduskunnassa medialle ennen kuin puolue sulkeutui kokoukseen valitsemaan eduskuntaryhmälleen johtajia. Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi jatkoa hakevalta Tytti Tuppuraiselta kysyttiin kommenttia, onko hän sanonut SDP:n Pia Hiltusesta, että ”ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen”.

Tuppurainen vastasi, ettei halua alkaa ”miekkailemaan” edustajakollegan kanssa siitä, kuka on sanonut mitäkin. Tuppuraisen mukaan ei ollut kyse siitä, että hän mitätöisi Hiltusta ihmisenä, vaan pitää muistaa, että tämä rikkoi ryhmän sääntöjä. Kyseinen loppusyksyn episodi käytiin, kun Hiltunen äänesti hallituksen kannan puolesta irtisanomislaissa vastoin muuta demariryhmää. Hiltunen kuvaili saaneensa ennen äänestystä henkilökohtaisuuksiin mennyttä painostusta ryhmässään.

– Uskon, että yhteistyö jatkuu oikein hyvin, Tuppurainen kuittasi välinsä Hiltuseen.

Kokoukseen saapui myös kansanedustaja Ville Merinen sairauslomaltaan. Terveysoperaatiossa omien sanojensa mukaan ollut Merinen kertoi olevansa ”hieman heikossa hapessa”.

– Aion Tytin puolesta äänestää. Kyllä olen häntä kannattanut ja sillä tavalla on juteltu, Merinen kertoi.

Tosin Tuppuraiselle ei ollut ilmoittautunut vastaehdokkaita kokoukseen.

Merisen mukaan hänen askeleensa ovat ”vähän selventyneet” Tuppuraisen suhteen. Merinen tarkensi, että kun SDP on teettämässä oman häirintäselvityksensä, hän uskoo, että asiat etenevät hyvään suuntaan.

– Tämä [häirintäkohu] on vähän oudosti henkilöitynyt minuun, tietysti kun tuli minun suun kautta, Merinen pohdiskeli ja jatkoi, että haluaisi, että asiat ja työilmapiiri paranevat.

Merinen kuitenkin lisäsi, että vaikka asioiden tuominen julkisuuteen ei ehkä ollut poliittisesti oikea tapa perata asioita, vanhat tavatkaan eivät olleet toimineet.

Häneltä myös kysyttiin aiemmasta lausunnosta, jonka mukaan ”ihmisiä pitäisi mennä vaihtoon”.

– Viittasin silloin siihen, että yhdestä henkilöstä eduskuntaryhmän johtajistosta oli uutisoitu tähän asiaan liittyen. Tuntuisi oudolta, että hän pystyisi olemaan tuossa asemassa, vastasi Merinen.

SDP:n ryhmän varapuheenjohtaja Kim Bergin on uutisoitu käyttäytyneen häiritsevästi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 2023. Berg on pyytänyt käytöstään anteeksi.

– Ajattelen, että jotain seuraamuksia olisi hyvä olla asioista, että se muuttaisi maailmaa, sanoi Merinen.

Sittemmin myös Tytti Tuppuraisen toimintatavoista on uutisoitu. Tuppurainen on itse kiistänyt väitteet huonosta käytöksestä ja saanut myös tukea puolueen sisältä.

Jotkut asiat eivät Merisen mukaan vain kuulu enää nykyiseen työelämään, eikä silloin ole kyse vastapuolen liiallisesta herkkyydestä.

– Totta kai saa vaatia [työssä suoriutumista], mutta sillä on rajansa, mikä on soveliasta, Merinen linjasi.