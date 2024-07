Viktor Orbán tapaamisestaan Donald Trumpin kanssa: Hän ratkaisee rauhan

Unkarin pääministeri Viktor Orbán jatkaa ”rauhanmissioksi” kutsumaansa kierrosta ja on tavannut eilen Yhdysvaltojen presidentiksi pyrkivän Donald Trumpin tämän huvilassa Floridassa.

– Minulla oli kunnia vierailla presidentti Donald Trumpin luona Mar-a-Lagossa tänään, Orbán kirjoitti X-päivityksessään myöhään torstai-iltana paikallista aikaa.

– Keskustelimme tavoista saada aikaan rauha. Päivän hyvät uutiset ovat: hän tulee ratkaisemaan sen! Orbán jatkoi.

Trump on useasti väittänyt voivansa lopettaa sodan Ukrainassa yhdessä päivässä.

Orbánin omatoimiseen ”rauhanturneeseen” on kuulunut vierailu Kiovassa Volodymyr Zelenskyin luona, vierailu Moskovassa Vladimir Putinin luona, vierailu Pekingissä Xi Jingpingin luona, sekä tapaaminen Washingtonissa Nato-kokouksen yhteydessä Turkin presidentin Tayyip Erdoganin kanssa.

Venäjä pommitti Kiovassa lastensairaalaa vain kolme päivää Orbánin Moskovan-reissun jälkeen.

Venäjän intressien myötäilijänä tunnetun Unkarin pääministerin touhuja ei EU:ssa katsella hyvällä.

– Herra Orban saattaa väärinkäyttää [Unkarin] EU-puheenjohtajuutta, mutta mitä hän ehdottomasti ei tee, on Naton tai EU:n edustaminen. Hän ei puhu minun maani puolesta, eikä yhdenkään muun maan paitsi omansa, alleviivasi Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis X-alustalla.

Volodymyr Zelenskyi kuittasi asiasta Nato-kokouksessa.

– Kaikella kunnioituksella isoja ja pieniä maita kohtaan, mutta meidän täytyy ymmärtää, että kaikki johtajat eivät voi luoda neuvotteluja. Sen tehdäkseen täytyy olla jonkinlaista valtaa, Ukrainan presidentti lausahti.

Europarlamentaarikko Valérie Hayer (renew.) on vaatinut Euroopan neuvostoa toimimaan Orbánin suhteen, sillä tämä rapauttaa EU:n yhtenäisyyttä.

– On aika laittaa piste Viktor Orbánin epärehelliselle EU-puheenjohtajuudelle. Hänen teeskennelty rauhanmissionsa muodostaa turvallisuusuhan ja hänen erilliskommunikointinsa on pelkkä savuverho hänen omille intresseilleen sekä on epäonnistunut surkeasti, Hayer sanoi United24-uutissivuston mukaan.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024