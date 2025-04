Näin Venäjä värvää sotilaita Ukrainaan – uutena keinona ratsiat

Venäjä on ryhtynyt hankkimaan lisää sotilaita Ukrainan taistelukentille ratsioiden avulla, kertoo RFE/RL.

Kun vuoden 2022 puolivälissä kävi ilmi, ettei ”sotilaallinen erikoisoperaatio” loppuisi lähiaikoina, presidentti Vladimir Putin turvautui osittaiseen reserviläisten liikekannallepanoon. Se osoittautui epäsuosituksi. Sen jälkeen viranomaiset ovat pyrkineet löytämään lisää sotilaita Ukrainan lihamyllyyn ensisijaisesti sopimussotilaista, joille maksetaan yhä suurempia korvauksia.

Nyt sotilaita kuitenkin värvätään Venäjälle muuttaneista siirtotyöläisistä.

Viime viikkoina viranomaiset ovatkin suorittaneet lukuisia ratsioita rakennustyömaille ja kuntosaleille. Maanantaina erään moskovalaisen liikuntakeskuksen lattialla makasi lukuisia kuntoilijoita, joiden seassa vaelsi poliiseja tarkistamassa henkilöllisyyspapereita.

Kiinni jääneet lähetettiin suoraan armeijan värväyskeskukseen.

– He yrittävät kaikkea. Ratsioita kaikenlaisissa eri paikoissa, mukaan lukien ihmisten koteihin murtautuen, heitä etsien ja heidän kotonaan odottaen, kommentoi asepalvelusta vältteleviä venäläisiä auttavan Go By The Forest -järjestön Ivan Tšuvijajev.

Tällä tavoin värvätyt ihmiset ovat pääosin siirtotyöläisiä, jotka huijataan allekirjoittamaan sopimus sotilaaksi ryhtymisestä. Toiset ovat Venäjän kansalaisuuden saaneita, jotka eivät kuitenkaan ole rekisteröityneet asepalvelukseen.

Uusia sotilaita pyritään löytämään myös uudistamalla neuvostoaikaista värväysjärjestelmää. Täysi-ikäistyvät ikäluokat halutaan rekisteröidä automaattisesti.

Kehitteillä on uusi järjestelmä, EPP, joka kääntyy suomeksi ”yhdistyneeksi värväyskeskukseksi”. Sen avulla ratsiassa kiinniotettu henkilö voidaan tuoda värväyskeskukseen ja hänet asettaa asepalvelukseen 5-10 minuutissa.

Samalla uusi järjestelmä vaikeuttaa valitusten tekemistä tai vapautuksen anomista.

– Se on järjestetty niin, että EPP:ssä ollessaan ei voi puhua kenellekään, ei voi soittaa kenellekään eikä ottaa yhteyttä perheenjäseniin, Tšuvijajev selittää.

Toistaiseksi EPP-keskuksia on vain yksi. Lukumäärä todennäköisesti kuitenkin nousee. Venäjän puolustusministeriö on kehunut EPP-keskuksia, hehkuttaen, että niissä odotushuoneet ovat viihtyisiä ja jonot lyhyitä.

Sopimussotilaiksi joutuville tulevaisuus on kuitenkin karu. Venäjän laki kieltää asevoimista eroamisen niin kauan, kun ”sotilaallinen erikoisoperaatio” jatkuu Ukrainassa.

– Heillä ei ole pääsyä juristien tai ihmisoikeusjärjestöjen luo. Heillä ei ole mitään vaihtoehtoa, tiivistää totaalikieltäytyjiä edustavan järjestön Artjom Klaga.