Viktor Orban taas diplomaattisen skandaalin keskellä: Ei mandaattia EU:lta

Unkarin pääministeri Viktor Orban on saanut osakseen kritiikkiä osallistuttuaan Turkkilaisten maiden neuvoston epäviralliseen huippukokoukseen, johon oli kutsuttu myös ”Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan” edustaja. Kansainvälisesti tunnustamaton Pohjois-Kyproksen hallinto on miehittänyt Turkin tuella EU:hun kuuluvan Kyproksen pohjoisosaa vuodesta 1974 lähtien.

EU:n puheenjohtajamaana toimiva Unkari ehti jo kuluneella viikolla kuohuttaa tunteita vierailemalla Moskovassa tapaamassa Venäjän presidentti Vladimir Putinia. EU-johtajat painottivat tapaamisen jälkeen, että Orban edusti vain itseään, ei EU:ta.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin mukaan Orbanilla ei ollut tälläkään kertaa lupaa edustaa huippukokouksessa EU:ta. EU:ta edustaa ulkopolitiikassa valtiotasolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja ministeritasolla korkea edustaja.

– Orban ei saanut mandaattia edustaa Euroopan unionin neuvostoa Turkkilaisten maiden neuvoston kokouksessa, Borrell totesi X-viestissä.

Korkea edustaja muistutti myös, että EU torjuu Pohjois-Kyprosta miehittävän ”separatistisen entiteetin” ja tunnustaa Kyproksen tasavallan ainoaksi koko saaren hallitsijaksi.

Myös Euroopan kansanpuolueen EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber tylytti myös Orbania X-viestissään.

– [Olen] erittäin pettynyt EU-puheenjohtajamaa Unkariin huippukokoukseen osallistumisesta. Me tunnustamme vain Kyproksen tasavallan ja noudatamme kansainvälistä oikeutta, Weber totesi.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Pohjois-Kyproksen kutsumista neuvostoon tarkkailijajäseneksi.

.@PM_ViktorOrban didn’t received mandate from the #EUCO to represent it at the summit of the Organisation of Turkic States.

The EU rejects attempts to legitimise the Turkish Cypriot secessionist entity & recognises only the Republic of Cyprus. https://t.co/vhTfO3IoVe

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 6, 2024