Viktor Orban syyttää EU:ta sodan tukemisesta

Euroopan unionin puheenjohtajamaa Unkarin pääministeri Viktor Orban on arvostellut unionin toimia Ukrainan sodassa.

Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä videoklipin Bálványosin kesäyliopistolla pitämästään puheestaan.

– Bryssel haluaa luoda rauhaa tukemalla sotaa, Orban viittasi EU:hun.

Unkarin pääministeri on tehnyt viime viikkoina niin sanottuja omatoimisia ”rauhanmatkojaan”. Hän on tavannut muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, Venäjän diktaattori Vladimir Putinin, Kiinan kansantasavallan presidentti Xi Jingpingin, Turkin presidentti Tayyip Erdoganin ja Yhdysvaltojen entisen presidentin ja republikaanien ehdokas Donald Trumpin.

Unkarin pääministeri tapaamisia ei ole EU:ssa katsottu hyvällä. Niin sanottua rauhaa ajavan Orbanin on arvosteltu pelaavan Putinin pussiin ja Ukrainan etuja vastaan.

– Herra Orban saattaa väärinkäyttää [Unkarin] EU-puheenjohtajuutta, mutta mitä hän ehdottomasti ei tee, on Naton tai EU:n edustaminen. Hän ei puhu minun maani puolesta, eikä yhdenkään muun maan paitsi omansa, alleviivasi Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis viestipalvelu X:ssä.

Ukraina on myös torjunut Orbanin Venäjän tavoitteita mukailevat visiot rauhasta.

Orban sanoi puheessaan, että Brysselissä paheksutaan Unkarin ”rauhanmissiota”. Ne ovat hänen mukaansa kuitenkin tuottaneet tulosta.

– Muistuttakaamme itseämme kaikesta kritiikistä huolimatta siitä, että rauhanmissiomme alun jälkeen USA:n ja Venäjän puolustusministerit ovat puhuneet toisilleen. Sveitsin ja Venäjän ulkoministerit ovat neuvotelleet. Presidentti Zelenskyi soitti vihdoin presidentti Trumpille, ja Ukrainan ulkoministeri matkusti Pekingiin, Orban listasi saavutuksikseen kokemiaan asioita.

Unkarin pääministerin mukaan rauha kytee jo.

– Olemme hitaasti mutta varmasti liikkumassa sotaa kannattavasta politiikasta rauhaa kannattavaan politiikkaan. Tämä on välttämätöntä, koska aika on rauhaa kannattavan politiikan puolella, hän sanoi puheessaan.

#Brussels wants to create #peace by supporting war, and resents us for our peace mission. What an Orwellian thought! Time is on the side of the pro-peace policy. pic.twitter.com/7FAuQbrN73

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 27, 2024