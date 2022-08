Viisumikielto sai propagandistin jälleen uhkailemaan ydinaseilla

Vladimir Putinin useasti palkitsema Venäjän valtiontelevision ykköskanavan propagandisti Vladimir Solovjov uhkaili ”Täysi kontakti”-ohjelmassan Baltian maita.

– Liettua, Latvia ja Viro. Baltit sanovat vahingoniloisesti, että ’Me alamme kostaa kaikille venäläisille. Me emme anna heille viisumeita, viemme heidän kiinteistönsä, me kiellämme puhumasta venäjää alueellamme kiellämme venäläisiä’.

Tähän väliin Solovjov kysyi ”hei-hei, hetkinen, ketkä ovat me?”

– Te kolme natsistista kuolevaa balttiemiraattia haluatte kieltää meitä venäläisiä puhumasta omaa kieltämme? Latviassa 40 prosenttia puhuu venäjää. Haluatte kieltää merkittävän prosenttiosuuden ja loukata etnisiä oikeuksia?

Solovjov vetosi, että ”maa nimeltä Turkki lähetti joukkonsa Syyriaan 30 kilometrin syvyyteen turvaamaan turkomaanien oikeuksia”.

– Selvä, me vuorostaan lähetämme joukkomme Latviaan turvaamaan venäjänkielisten oikeuksia. Se on 40 prosenttia Latviasta.

Tämän jälkeen Solovjov uhkasi muuta Eurooppaa myös ydiniskuin.

– Empivätkö Nato-maat? Berliini, Pariisi, Lontoo, Bryssel oletteko valmiita palamaan meidän ohjusiskuistamme? Ja jos tarpeen, taktisista ydinaseistamme?

Tämän jälkeen uhkailut sai osakseen Yhdysvallat.

– Onko Amerikka valmis taistelemaan kolmen natsistisen kuolevan balttiemiraatin puolesta, jotka natsikiihkossaan loukkaavat venäjänkielisten oikeuksia? Onko Yhdysvallat valmis ottamaan vastaan meidän Poseidon ja Sarmat-ohjuksemme tai jo olemassa olevat hypersooniset aseemme?

Sitten Nato sai osansa uhkailusta, jos Nato uskaltaa puolustaa Baltian jäsenmaitaan.

– Jos Nato puuttuu väliin, on meidän suhtautumisemme täysin eri. He eivät ole meidän kansaamme, emme tunne sääliä heitä kohtaan. Se olisi yksinkertaisesti ”Hyvästi”. Me käsittelisimme heidät taktisilla ja strategisilla aseillamme. Sitäkö he haluavat? Haluavatko he todella ärsyttää meitä tällä tavoin? Onko Nato todella valmis päätymään ydinsotaan kolmen typerän Baltian maan takia? Jotka kaikki mahtuisivat yhteen hissiin.

Solovjov alkoi fantasioida, kuinka Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoittaisi kansalleen ydinsodasta.

– ’Koska kolme degeneroitunutta päättivät loukata venäläisiä kaikin mahdollisin tavoin, olen valmis uhraamaan 2/3 väestöstämme’. Upeaa. [Ison-Britannian ulkoministeri] Liz Truss sanoisi: ’Kaliningradin saarron vuoksi olen valmis upottamaan saaremme’.

Seuraavaksi Solovjov käytännössä uhkasi koko maailman hävittämisellä, jos venäläisten tahtoa ei noudateta.

– Ei ole muita vaihtoehtoja, ei ole muita planeettoja. Jossain vaiheessa meidän kärsivällisyytemme alkaa loppua. Selvästi kukaan ei välitä mitä ja miksi. Joka tapauksessa me olemme pahimmat roistot, me olemme kauhu ja painajainen, ei ole mitään pelottavampaa kuin me, sanoi Solovjov ja osoitti sanansa jälleen lännelle:

– Tämä ei tule millään tavalla pelastamaan teitä. Mielestäni meidän pitäisi tehdä loppu tästä. Jos se olisi minusta kiinni, lähettäisin 100 000 pohjoiskorealaista ulkomaalaisia palkkasotureita vastaan.

Venäjällä on puhuttu useaan otteeseen 100 000 pohjoiskorealaisen avusta, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä.

Solovjov uhkasi jo aiemmin ydinaseiden käytöllä, jos Eurooppa lopettaa turistiviisumien myöntämisen venäläisille, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

Russia's top propagandist Vladimir Solovyov, twice honored by Putin for his "service to the Fatherland," threatens the US & Europe with nuclear war if they defend the Baltics from Russia. Solovyov's bombast falls flat when he asks for 100k North Koreans to help Russia in Ukraine. pic.twitter.com/6fwqxKMTHo

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 18, 2022