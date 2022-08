Pohjois-Korean väitetään tarjonneen tuhansia sotilaita Venäjälle

Venäjän valtionmediassa on keskusteltu Pohjois-Korean väitetystä tarjouksesta lähettää suuri määrä ”vapaaehtoisia” taistelemaan Ukrainaa vastaan.

Sotilasasiantuntija, eversti evp. Igor Korotchenko kehotti maan johtoa tarttumaan Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin avuntarjoukseen. Hän viittasi Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa venäläisen Regnum-median väitteeseen, jonka mukaan Pohjois-Korea olisi tarjonnut jopa 100 000 sotilasta Venäjän avuksi.

Diplomaattisten kanavien kautta tulleessa viestissä olisi tarjottu työvoimaa jälleenrakennukseen ja sotilaita Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” alueille, jotka Kim Jong-un on tunnustanut itsenäisiksi valtioiksi. Pjongjangin sanotaan olevan valmis siirtämään ”taktisia yksiköitä Donbasiin”, jos sille maksetaan viljana ja energiatuotteina.

– Tärkeintä on, että he ovat motivoituneita, Igor Korotchenko totesi News.com.au-uutissivuston mukaan.

Eversti kehotti Venäjää luopumaan Pohjois-Korean vastaisista pakotteista, jos maa on valmis taistelemaan ”ukrainalaista fasismia” vastaan. Hän sanoi aiemmassa valtionmedian keskustelussa, että Venäjän ei pitäisi hävetä aikomustaan tuhota Ukraina itsenäisenä valtiona.

Länsimaisten arvioiden mukaan Venäjän asevoimilla on ollut viime kuukausina suuria vaikeuksia korvata tappioitaan. Uusia alokkaita on houkuteltu ympäri maata harvinaisen suurilla rekrytointibonuksilla ja aiempaa korkeammilla kuukausipalkoilla.

Meanwhile on Russian state TV: a military expert conceded that Russia wants to erase Ukraine off the map, because "it never really existed in the first place," is perceived to be "anti-Russia" and therefore has no right to exist. pic.twitter.com/Jn3GeCvhW6

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 5, 2022