Venäjällä halutaan pohjoiskorealaisia Itä-Ukrainaan

Venäläinen sotilasasiantuntija, eversti evp. Igor Korotšenko ilmaisi Venäjän valtiontelevision ykköskanavan propagandaohjelmassa toiveensa, että pohjoiskorealaiset tulisivat auttamaan Venäjää Donbasissa.

Korotšenko toimii edelleen Venäjän puolustusministeriön hyväksi ja hänen puheensa propagandaohjelmassa antoivat viitteitä sekä maan kansainvälisen aseman eristyksestä että sen sotilaallisten voimavarojen niukkuudesta.

– Raporttien mukaan 100 000 pohjoiskorealaista vapaaehtoista on valmiina tulossa auttamaan konfliktissa, sanoi Korotšenko.

Propagandaohjelman juontaja Jevgeni Popov kysyi tässä välissä Korotšenkolta, että ”eikö pohjoiskorealainen vapaaehtoinen kuulosta itseristiriitaiselta”.

– Ehkä se on vitsi. Ehkä ei. En tiedä. Mutta Pohjois-Korea on ainakin poliittisesti tehnyt selväksi kantansa, vastasi Korotšenko.

Korotšenkon mukaan pohjoiskorealaiset työmiehet ovat valmiita jälleenrakentamaan Donbasia, jonka kaupunkien tuhosta hän venäläistapaan syytti Ukrainaa.

Hän myös toisti Venäjän television mantran, että ”vapautetut alueet pysyvät vapautettuina” eli venäläismiehitys on tullut jäädäkseen.

– Miksi arastelisimme ottamasta vastaan ja hyödyntämään tätä apua? Itse asiassa pohjoiskorealaiset työskentelevät hyvin ja tehokkaasti. He ovat sinnikkäitä ja vähään tyytyviä. Tärkeintä on, että he ovat motivoituneita. Meidän ei tulisi arastella Kim Jong-unin tarjoaman avun hyväksymisessä.

Korotsenko korosti, että Venäjän on muutenkin aika lähentyä Pohjois-Koreaa.

– Venäjän on aika hylätä Pohjois-Korealle asetetut YK-pakotteet. On aika avata rajamme heidän kanssaan ja normalisoida kauppasuhteet.

Korotsenkon mukaan pohjoiskorealaisten ”vapaaehtoinen impulssi” on auttaa Venäjää, se tulee ottaa vastaan. Hänen mukaansa pohjoiskorealaisilla on runsaasti kokemusta vastatykistötoiminnasta ja hyvät pohjoiskorealaisvalmisteiset raskaat raketinheittimensä.

– Me aikanaan autoimme Pohjois-Koreaa, ja jos Pohjois-Korea haluaa täyttää kansainvälisen velvoitteensa taistella ukrainalaista fasismia vastaan, antakaamme se sen tehdä.

Tähän väliin Popov huudahti, että ”emme ainoastaan auttaneet Pohjois-Koreaa, vaan perustimme sen!”.

– Kyllä, Pohjois-Korean itsenäisyyden juuret ovat neuvostoliittolaisen ja kiinalaisen sotilasavun sekä meidän vapaaehtoistemme avussa. Ja jos pohjoiskorealaiset sota- ja työvapaaehtoiset tulevat Donbasiin, on suvereenien DNR:n ja LNR:n valtioiden suvereeni oikeus solmia asianmukaiset hallitustenväliset sopimukset, sanoi Korotšenko viitaten Donetskin ja Luhanskin venäläisiin miehityshallintoihin eli niin sanottuihin ”kansantasavaltoihin”.

Today on Russian state TV, military pundit Igor Korotchenko is saying how great it would be for "North Korean volunteers" to come to Donbas, not only to help rebuild cities destroyed in the war, but also to fight alongside Russia pic.twitter.com/oMO94YMcWO

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 4, 2022