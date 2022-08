”Venäläisten viisumien peruminen muodostaa uhan Venäjän olemassaololle”

Vladimir Putinille läheinen Venäjän johtava propagandisti Vladimir Solovjov uhkaa Telegramissa Eurooppaa ydiniskulla, jos unioni asettaa viisumikiellon venäläisille.

Venäläisten lomamatkojen lopettaminen Eurooppaan olisi Solovjovin mielestä kaiken loppu ja katastrofi. Tosin ohjelmassaan ”Ilta Vladimir Solovjovin kanssa” ja muualla Solovjov haukkuu ja kiroaa Eurooppaa ja eurooppalaisia tuon tuosta.

Venäjän hallinnon läheiseen eliittiin kuuluvalla Solovjovilla on itsellään omaisuutta Euroopassa. Lisäksi ainakin hänen poikansa Aleksandr asuu ja opiskelee Isossa-Britanniassa.

Kesäkuussa uutisoitiin hänen Italian Como-järven rannalla sijaitsevan kesähuvilansa syttyneen tuleen. EU:n asettamien pakotteiden myötä Solovjovilta takavarikoitiin Italiassa 8 miljoonan euron edestä huviloita, kertoi maaliskuussa italialaislehti La Repubblica.

– Venäjän kansalaisten viisumien hyväksyminen ja Venäjän federaation julistaminen terrorismia tukevaksi valtioksi lopettaa suhteet Eurooppaan. Tämä tarkoittaa itse asiassa sotaa Venäjän kanssa. Välien katkaiseminen ja aseiden toimittaminen on suoraa osallistumista sotaan.

Yleensä Venäjän mahtavuutta korostava Solovjov myöntääkin lännen olevankin voimakkaampi ja Venäjän olevan uhri. Venäläisille asetettava viisumikielto ja terrorismin tukivaltioksi nimeäminen muodostaisivat Solovjovin mukaan uhan Venäjän olemassaololle.

– Lisäksi kun otetaan huomioon, että kyse on sodasta selvästi ylivoimaisempaa vihollista vastaan, kun otetaan huomioon Nato-maiden määrä ja aseistus. Tämä on todellinen uhka Venäjän olemassaololle ja saattaa johtaa ennaltaehkäisevän ydiniskun käyttöön. Vaikka Moskova pysyy rauhallisena ja hiljaa (vaikka todella haluaisin sieltä muutaman sanan kuulla). Ymmärtävätkö baltit ja koko Eurooppa, että kaasutta jääminen on pienin asia joka heitä odottaa? Syyllisiä välien kärjistymiseen ovat ainoastaan nämä typerät ja ahdasmieliset russofobit. Lopettaa ennen kuin se on on liian myöhäistä.