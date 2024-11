Viisi Ukraina-kehotusta Joe Bidenille: Hän muokkaisi historiaa

Kun Joe Bidenin nelivuotiskautta Yhdysvaltain presidenttinä aikanaan arvioidaan historiantutkimuksen perspektiivistä, hänen vastauksensa Vladimir Putinin helmikuussa 2022 aloittamaan täysimittaiseen sotaan Ukrainaa vastaan nousee ex-suurlähettiläs Michael McFaulin mukaan epäilemättä ulkopolitiikan osalta keskeisimmäksi.

– Presidentti Bidenilla on vielä useita viikkoja aikaa tehdä ratkaisevia päätöksiä, jotka parantaisivat Ukrainan kykyä puolustaa aluettaan, valmistaisivat Ukrainaa paremmin sodan jälkeiseen jälleenrakentamiseen ja näin muokkaisivat hänen ulkopoliittista perintöään suotuisammaksi, Yhdysvaltain Moskovan-suurlähettiläänä 2012–2014 toiminut McFaul kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan.

– Presidentti Bidenin ja hänen hallintonsa on ensinnäkin siirrettävä kaikki huhtikuun 2024 tukipaketissa hyväksytyt varat ja aseet Ukrainalle 20. tammikuuta 2025 mennessä, Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professorina nykyisin toimiva McFaul toteaa.

Vaikka ulkoministeri Antony Blinken on vakuuttanut, että juuri näin on tapahtumassa, Bidenin on McFaulin mukaan käytettävä kaikkia tarpeellisia valtaoikeuksiaan sen varmistamiseksi, että asetetussa aikataulussa todella pysytään.

”Ei mitään järkeä”

Toiseksi McFaul kehottaa Bidenia poistamaan välittömästi kaikki rajoitukset, jotka koskevat Ukrainalle annettujen amerikkalaisaseiden käyttöä Venäjällä sijaitsevia sotilaallisia kohteita vastaan. Rajoitukset olisi hänen mukaansa pitänyt purkaa jo kauan sitten.

– YK:n peruskirjan artikla 5 antaa Ukrainalle oikeuden itsepuolustukseen. Meidän on luovuttava siitä oudosta logiikasta, jonka mukaan Venäjä voi iskeä Ukrainaan mistä tahansa Venäjän alueelta, mutta Ukraina ei saa iskeä takaisin, McFaul sanoo.

Kolmanneksi Bidenin on hänen mukaansa siirrettävä kaikki amerikkalaisiin pankkeihin jäädytetyt venäläiset varat Ukrainalle.

– Kun otetaan huomioon, että Venäjän oikeudeton sota on aiheuttanut satojen miljardien dollarien vahingot Ukrainan taloudelle, on vain kohtuullista, että kansainvälinen yhteisö langettaa osan näistä kustannuksista Venäjän valtion maksettaviksi. Kuinka kukaan presidentti tai pääministeri voisi koskaan palauttaa näitä varoja takaisin Putinille?

Neljänneksi presidentti Bidenin tulisi McFaulin mukaan tiukentaa Venäjän energiateollisuuteen kohdistettuja pakotteita.

– Suoraviivaisin ja tehokkain askel olisi sanktioiden asettaminen kaikille Venäjän varjotankkerilaivastoon kuuluville aluksille. Bidenin olisi suunnattava lisäpakotteita myös Venäjän energiayhtiöille ja pankeille, muun muassa Rosatom-yhtiölle ja Gazprombank-pankille, McFaul toteaa.

Viidenneksi Bidenin pitäisi hänen mukaansa vihdoin julistaa Venäjä terrorismin tukijavaltioksi.

– Miten Kuuba voi olla tällä listalla mutta Venäjä ei? Siinä ei ole mitään järkeä, hän huomauttaa.

– Olisin toivonut, että presidentti Biden olisi ryhtynyt jo aiemmin moniin muihinkin toimiin auttaakseen ukrainalaisia torjumaan Venäjän hyökkäystä. Jätettäköön kuitenkin tämä keskustelu historioitsijoille. Bidenilla olisi vielä tänään mahdollisuus muokata historiaa. Nämä viisi askelta voivat auttaa Ukrainaa valtavasti, jos ne toteutetaan ennen tammikuun 20. päivää 2025.