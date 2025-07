Viime hetken pelastus: Drooni tuhottiin haulikolla

Ukrainan erikoisjoukkojen (SSO) 4. rykmentin sotilaat liikkuivat mönkijällä, kun venäläinen FPV-drooni otti heidät kohteekseen. Mönkijän takaistuimella ukrainalaissotilaalla oli haulikko droonien varalta, mutta se meni jumiin. Sotilaan onnistui pudottaa drooni haulikkonsa piipulla eikä droonin taistelukärki edes räjähtänyt, vaan jäi makaamaan hiekkatienreunaan.

Haulikko on tällä hetkellä Ukrainan taistelukentillä tärkeimpiä aseita droonintorjunnassa. Jo viime vuoden keväällä venäläissotilaat pyysivät lähettämään heille haulikoita ukrainalaisdroonien alasampumiseksi, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Ukrainalaiset taas käyttävät haulikkoa venäläisten kuituoptisia drooneja vastaan, koska näitä ei voi pudottaa elektronisella häirinnällä.

Ukrainalaiset ovat myös kiinnittäneet haulikoita drooneihin, jotka metsästävät venäläisten drooneja. Ukrainassa myös kehitellään erilaisia aseita kuituoptisia drooneja vastaan.

