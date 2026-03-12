Viikonlopun Oscar-gaalaa voi uhata terrori-isku

Kaliforniaan kohdistuu uhka Iranin sodan vuoksi. Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset ovat saaneet helmikuusta alkaen vihjetietoja, joiden mukaan Iran ja siihen liittyvät toimijat saattavat käyttää drooneja aiheuttaakseen tuhoa ja pelkoa Los Angelesissa tai muussa suuressa kalifornialaiskaupungissa. Liittovaltion poliisi FBI on viime päivinä varoittanut Kalifornian osavaltion poliisilaitoksia saamistaan vihjeistä ja tiedustelutiedoista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Nyt uhka on yhdysvaltalaismedioiden otsikoissa tarkentunut: Los Angelesissa järjestetään sunnuntaina elokuva-alan merkittävin tilaisuus, Oscar-gaala.

Oscar-gaalan lähetyksen tuottaja Raj Kapoor sanoi tiedotustilaisuudessa New York Postin mukaan, että järjestäjät haluavat että kaikki osallistujat tuntevat olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. On tuotannon tehtävä varmistaa, että näin tapahtuu.

–Meillä on FBI:n ja LAPD:n (Los Angelesin poliisi) tuki, ja teemme tiivistä yhteistyötä. Homman on toimittava kellontarkkuudella, mutta haluamme hyvän kokemuksen osallistujille, lähetyksen seuraajille, ja faneille jotka seuraavat ulkopuolella, Kapoor sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hollywood Reporter -lehden mukaan Los Angelesin piirikunnan poliisi on korotetussa valmiustilassa. Uhkiin voi lukeutua esimerkiksi terroritekoihin aktivoituja nukkujasoluja, yksittäisiä toimijoita tai vaikkapa kyberuhkia.

–Yleisön turvallisuus on ykkösprioriteetti. Teemme tiivistä yhteistyötä liittovaltiotason ja paikallisten lainvalvontakumppaneiden kanssa, seuraamme Lähi-idän tapahtumia ja arvioimme niiden mahdollisia vaikutuksia omiin yhteisöihimme, piirikunnan poliisi tiedotti.

Elokuva-alan julkaisu Varietyn sisäpiirilähteiden mukaan Oscar-gaalan tuotannossa turvatoimia on tehostettu. Ne on tarkoitus kuitenkin pitää pääsääntöisesti näkymättömissä.