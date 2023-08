Viikonloppuna laajalti aurinkoa, etelään sateita

Viikonloppu on laajalti poutainen ja aurinkoinenkin, mutta etelään yltää tämän hetken Forecan ennusteen mukaan sateita lauantaina.

– Suomen etelä- ja lounaispuolella kulkee helteisen ja viileämmän sään välinen rajapinta. Rajapinnalla liikkuu sadekuuroja ja jatkuvampiakin sateita, joiden reitti ennustuu huonosti. Suuressa osassa maata sää on tulevien päivien ajan enimmäkseen poutainen, mutta maan eteläosassa ennuste on sateiden huonon ennustettavuuden takia epävarmempi. Uusimpien ennusteiden mukaan lauantaina maan eteläosaan leviää lounaan puolelta sateita, kertoo meteorologi Joanna Rinne.

– Sadetta tulee tämän hetken ennusteen mukaan lauantaipäivän mittaan etelässä 5–15 millimetrin kertymä. Ukkosia ei Suomen ennusteissa näy, ne jäävät näillä näkymin Viron puolelle. Muualla maassa sää on lauantaina pääosin poutainen ja laajalti aurinkoinenkin, Etelä-Lapissa tulee kuitenkin jokunen sadekuuro iltapäivällä, hän jatkaa.

Maan etelä- ja keskiosasa on lauantaina päivällä 20-22 astetta. Lännessä on paikoin jopa 24 astetta. Keski- ja Etelä-Lapissa on 15–19 astetta ja Pohjois-Lapissa 9–14 astetta.

Sunnuntaina sää on poutainen ja suuressa osassa maata myös aurinkoinen. Päivälämpötilat ovat samankaltaisia kuin lauantaina.