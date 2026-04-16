Sää muuttuu sateisemmaksi, mutta ei ihan heti

Sateeton kausi näyttää vaihtuvan vaihtelevampaan säähän, ja pitkään kaivattuja sateita alkaa vähitellen jälleen levitä meille. Sateiden välissä kuitenkin aurinkokin pääsee paistamaan.

Foreca kertoo, että Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 15. huhtikuuta. Ennusteen mukaan sää alkaa kallistua pitkään jatkuneesta poutasäästä vaihtelevampaan suuntaan, eli vaikka sateita ei tule jatkuvasti, laajatkin sadealueet pääsevät vihdoin ajoittain liikkumaan Suomen yli.

Huhtikuu on tilastollisesti Suomessa vuoden vähäsateisin kuukausi. Säähavaintojen mukaan kaikkein sateisimmissakin paikoissa Suomessa huhtikuun ensimmäisen puoliskon aikana sadetta on tullut vajaat 19 millimetriä, ja suuressa osassa Suomea huhtikuun alkupuoliskon sademäärä on jäänyt alle 10 millimetriin. Yksittäisillä paikoilla huhtikuun aikana sateita ei ole tullut vielä lainkaan.

Päivittäisennusteiden mukaan sateita on näköpiirissä, mutta vasta ensi viikon jälkipuolella. Jotta päästäisiin huhtikuulle tavanomaisiin sademääriin, sadetta tarvitaan muutamassa päivässä runsaasti.

Tuleva viikonloppu näyttää ainakin pääkaupunkiseudulla sääkarttojen valossa melko aurinkoiselta.

Huhtikuun 20. päivä alkavalla viikolla viikon keskilämpötila on kuukausiennusteen mukaan maan etelä- ja länsiosassa tavanomainen, muualla maassa tavanomaista korkeampi. Sademäärä on ennusteen mukaan koko maassa tavanomainen. Viikon puoliväliin asti korkepainesää jatkuu koko maassa, mutta viikon puolivälin jälkeen Suomessa alkaa puhaltaa ilmavirtaus luoteesta, ja pilvisyys ja sateisuus lisääntyy ensin maan pohjoisosassa, viikonloppua kohden tai sen aikana myös maan eteläosassa.

Kuukausiennusteen mukaan vappuviikolla viikon keskilämpötila vaihtelee meillä ajankohdalle tavanomaisesta tavanomaista lämpimämpään. Tavanomaista korkeampia viikon keskilämpötiloja on ennustettu lähinnä maan keskivaiheille.

Sateita tulee kuukausiennusteen mukaan ajankohdalle tavanomainen määrä, idässä paikoin jopa hieman tavanomaista runsaammin.