”Vihreiden puheenjohtaja ajaa vihreitä oppositioon”

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mielestä vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ajaa puoluettaan oppositioon ja marginaaliin.

– Kun normaalin talouden realiteetit eivät osu heidän ideologiaansa, niin keksitään sitten uusi talousajattelu. Ehkäpä on kaikkien kannalta parempi, että hakevat uutta vauhtia oppositiosta, kokoomusedustaja kirjoittaa Twitterissä.

Wallinheimo viittaa Vihreiden sivuilla julkaistuun blogiin, jossa Ohisalo hahmottelee ”talousjärjestelmän uudelleenviritystä”.

– Kyse on liki yhtä suuresta ajattelutavan muutoksesta, kuin aikoinaan merkantilismista markkinatalouteen siirryttäessä. Merkantilismissa kuninkaat ja ruhtinaat pyrkivät rohmuamaan holveihinsa kultaa ja vaurautta siirtomaita hyväksikäyttämällä. Fossiilitaloudessa kaiken keskiössä on puolestaan ollut fossiilisiin polttoaineisiin perustuva rajat ylittävä talouskasvu, joka on vähät välittänyt maapallon kantokyvystä, Ohisalo kuvaa.

Vihreiden puheenjohtaja esittelee yhden vaihtoehdon.

– Yhdeksi tavaksi hahmottaa tarvittavaa muutosta on kutsuttu ”donitsitaloudeksi”, jossa planeetan reunaehdot asettavat donitsille ulkokehän ja ihmisten sosiaaliset tarpeet donitsin sisäkehän. Taloudellinen kasvu onkin asetettava planeetan rajoihin niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden kuin raaka-aineiden käytönkin osalta, vihreiden puheenjohtaja kirjoittaa.

– Samaan aikaan on kunnioitettava sosiaalisia reunaehtoja: ihmisillä on oltava koti, työtä ja mahdollisuus kouluttautua ja elää monipuolista ja arvokasta elämää. Näiden reunaehtojen puitteissa yritykset voivat menestyä ja markkinat luoda yhteistä hyvää, hän jatkaa.