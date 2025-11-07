Vihreät kysyivät Israelin asekaupoista – puolustusministeri näkee turvariskin toisin

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolustaa Suomen Israelista tekemiä puolustushankintoja. Hänestä hankinnan peruminen tai jo käynnissä olevan hankinnan toimeenpanon keskeyttäminen voi johtaa ”merkittävään puolustukselliseen riskiin”. Häkkänen avaa asiaa tuoreessa vastauksessaan vihreiden kansanedustajien Saara Hyrkön, Tiina Elon, Atte Harjanteen ja Krista Mikkosen aiheesta tekemään kirjalliseen kysymykseen.

Kansanedustajat viittaavat, että Israelin kansainvälisen oikeuden vastaisille sorto- ja sotatoimille ei näy loppua ja kaikesta tästä huolimatta tutkijoiden mukaan globaali asekauppa Israelin kanssa on kasvanut käynnissä olevan Gazan sodan aikana. Suomikaan ei ole täysin lopettanut asekauppaa Israelin kanssa. Suomi on myös aiemmin tehnyt merkittäviä asehankintoja Israelista.

– Riippuvuuteen kansanmurhasyytteiden alla olevan ja kansainvälistä oikeutta toistuvasti rikkovan valtion kanssa liittyy ilmeisten moraalisten ongelmien lisäksi myös turvallisuuspoliittisia riskejä, katsovat kansanedustajat.

Kirjallisessa kysymyksessään he kysyivät, Aikooko hallitus kartoittaa ja analysoida tulevien puolustushankintojen lisäksi myös jo vireillä oleviin hankintoihin ja olemassa oleviin riippuvuuksiin liittyviä turvallisuuspoliittisia riskejä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haitallisten riippuvuuksien vähentämiseksi erityisesti koskien kansanmurhasta syytettynä olevaa Israelia?

Häkkänen toteaa vastauksessaan, että puolustusministeriö ja Puolustusvoimat noudattavat EU:n ja YK:n puitteissa tehtyjä linjauksia ja pakotepäätöksiä. Jos valtiolle on asetettu puolustustarvikkeiden tuontia koskevia pakotteita, ei hankinta sellaisesta valtiosta ole luonnollisestikaan mahdollinen. Israelia kohtaan ei kuitenkaan ole, eikä aiemmin tehtyjen hankintapäätösten aikaan ole ollut, voimassa pakotteita, jotka rajoittaisivat puolustushankintojen tekemistä israelilaisilta yrityksiltä.

– Kaikki Puolustusvoimien tekemät merkittävät israelilaisilta toimittajilta tehdyt hankintapäätökset on tehty ennen lokakuuta 2023. Kyseisissä hankinnoissa Israelista hankittu puolustusmateriaali on kilpailutusprosesseissa todettu parhaiten Puolustusvoimien sotilaallisen suorituskyvyn tarpeet täyttäväksi materiaaliksi, Häkkänen toteaa.

Puolustusministeri korostaa, että hankintapäätös ja kaupallinen sopimus ovat Suomen valtiota ”oikeudellisesti sitovia”.

– Hankinnan peruminen tai jo käynnissä olevan hankinnan toimeenpanon keskeyttäminen merkitsee käytännössä aina merkittäviä lisäkustannuksia valtiolle jo maksettujen maksujen lisäksi. Lisäksi on syytä huomioida, että alkuperäisellä aikataululla ei käytännössä ole mahdollista saada korvaavaa järjestelmää hankittua muualta. Tämä taas saattaa johtaa merkittävään puolustukselliseen riskiin, kun tarvittavaa, maanpuolustuksen kannalta kriittistä suorituskykyä ei saadakaan suunnitellussa aikataulussa.

– Tämä riski on erityisen korostunut nykyisessä turvallisuustilanteessa, johon liittyy myös olennaisesti se, että puolustusmateriaalimarkkinoiden voimakkaan kysynnän kasvun myötä monien järjestelmien toimitusajat ovat merkittävästi pidentyneet ja kilpailu niiden saatavuudesta ylipäätänsä eri maiden asevoimien välillä on kasvanut.