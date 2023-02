Vihreät juhlivat metsäpäätöstä – asiantuntija HS:lle: Se on vale

Luontokartoittaja Ari Aalto moittii vihreiden viestintää hallituksen tekemästä päätöksestä lisätä metsien suojelua.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi torstaina, että hallitus päätti lisätalousarviossa suojella 30 000 hehtaaria suomalaista metsää.

– Se, että tämä olisi metsiensuojelupaketti, se on vale. Sanon sen ihan suoraan. Se on vale, Aalto sanoo Helsingin Sanomille.

Vihreiden kansanedustajat ottivat päätöksestä ilon irti sosiaalisessa mediassa. Kansanedustaja Jenni Pitkon mukaan päätös oli ”käsittämätön voitto”. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen mukaan torstai oli ”ilon ja onnen päivä suomalaisen luonnon ystävälle”.

Luontokartoittaja Aalto korostaa, että kyseessä on ”hieno luonnonsuojelupaketti”, mutta metsien suojelemisen sijaan pitäisi puhua pikemminkin soiden suojelemisesta.

Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan HS:lle, että 30 000 hehtaarista noin puolet on hyvin kasvavaa metsämaata, 30 prosenttia joutomaata ja 20 prosenttia kitumaata. Metsämaasta suurin osa on käytännössä jo ollut hakkuiden ulkopuolella.

Ari Aallon mukaan kitu- ja joutomaan suojeleminen on toki sekin hyvä asia, mutta alueita ei ole valittu ekologisesti arvokkaimmista kohteista alkaen.

– Viestintä vähän vesitti tämän hienon asian, joka olisi voitu uutisoida myös faktojen pohjalta, Aalto toteaa.

