”Vihollisella on varaa uhrata sotilaita edetäkseen”

Itä-Ukrainan rintamalla taistelevalla ukrainalaisella kranaatinheitinryhmällä on käytössään vähemmän ammuksia kuin aiemmin, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

ERR seurasi vuosi sitten Bahmutissa taistelleen 24. mekanisoidun prikaatin sotilaita. Tuolloin prikaatin kranaatinheitinryhmälle ei ollut annettu uusimpia kranaatinheittimiä, mutta ammusten määrä oli kohtuullinen.

Ukrainalaissotilas Mykolan mukaan ammustilanne oli paras vuoden 2022 lopulla Ukrainan vapauttaessa Hersonin kaupunkia Etelä-Ukrainassa. Tuolloin kranaatinheitinryhmä pystyi ampumaan 50–60 kranaattia päivässä, ja kranaatinheittimiäkin oli kaksi.

Vuosi sitten Bahmutissa ja Soledarissa ammuksia oli myös kohtuullisesti.

– Mutta sen jälkeen, Mykola aloittaa.

– [Ammustilanne] riippuu tilanteesta etulinjasta. Jos tilanne on vaikea, saamme lisää ammuksia, Mykola kertoo.

24. mekanisoidun prikaatin rintamalohkolla on tällä hetkellä hiljaista, joten ammuksiakin annetaan on vähemmän. Prikaati on linnoittautunut hylättyyn kylään, jonka nimeä ei voida turvallisuussyistä paljastaa.

Ryhmä on hiljattain saanut uuden kranaatinheittimen, jonka käyttämistä he vielä harjoittelevat. Kun kranaatinheitinryhmä havaitsee venäläiskohteen, ampuvat he ensimmäisen kranaatin määrittääkseen etäisyyden. Sen jälkeen ryhmä yrittää osua kohteeseen kahdella tai kolmella kranaatilla.

Tavoitteessa onnistutaan paremmin, jos ilmassa ei lentele venäläisten Orlan-tiedusteludrooneja.

Vaikka Venäjä ei yritäkään tällä hetkellä aktiivisesti edetä prikaatin rintamalohkolla, ei tilanne ole silti sotilaille helppo.

– Sota on sotaa, mikään ei muutu. Kaikkialla on sota-aikana vaikeaa. Bahmutissa oli vaikeaa, sitten Tšasiv Jarissa, ja nyt täällä, kommentoi ukrainalaissotilas Vassyl.

Sotilaiden työtä vaikeuttaa erityisesti se, että Venäjän armeija ei juuri tappioista välitä.

– Vihollinen on vahva, heillä on paljon sotilaita, ja heillä on varaa uhrata sotilaita edetäkseen, Vassyl tiivistää.