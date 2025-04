Ukrainan sotaa seuraavat asiantuntijat kyseenalaistavat puheet siitä, että Venäjän asevoimilla ei riittäisi joukkoja sotatoimiinsa Ukrainan rintamalla.

CNA-ajatuspajan analyytikko Julian Waller ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee kiinnittävät huomiota X-palvelussa itsenäisen venäläismedia Verstkan artikkeliin, jonka mukaan sopimussotilaiksi haluavien moskovalaisten määrä on kasvanut jyrkästi.

– Vannon nähneeni joidenkin Venäjään erikoistuneiden kollegoiden (ei Rob, hän on loistava) väittäneen jotain sellaista, että Venäjän rekrytointi heikkenee ja ”miehet loppuvat”. Muistakaa aina: hiokaa hajuaistianne, älkää toiveajatteluanne, Waller toteaa.

Verstka kertoo Moskovassa sijaitsevan värväyskeskuksen tilastoihin viitaten, että yhä useampi moskovalainen haluaa solmia sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa.

Kasvu alkoi maaliskuun toisella puoliskolla. Jo huhtikuussa uusien sopimussotilaiden määrä ylitti aikaisempien kuukausien vastaavat luvut.

Tästä huolimatta Moskovan viranomaiset lupaavat lisätä vapaaehtoisten virtaa Ukrainan rintamalle entisestään tämän viikon alussa. Tarkoituksena on houkutella uusia sopimussotilaita lisämainonnan ja somekampanjoiden avulla, Verstkan lähteet kertovat

Uusien sopimussotilaiden rekrytointi Moskovassa huhtikuun ensimmäisellä viikolla rikkoi kolmen edellisen kuukauden vastaavien ajanjaksojen ennätykset. Huhtikuun 1. ja 10. päivän välisenä aikana 993 henkilöä allekirjoitti sopimuksen puolustusministeriön kanssa värväyskeskuksessa. Vertailun vuoksi maaliskuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana sopimuksen allekirjoitti 499 henkilöä, helmikuussa 503 ja tammikuussa 341 henkilöä.

Tilastojen mukaan Moskovassa sopimusta haluavien määrä alkoi kasvaa voimakkaasti 17. maaliskuuta. Kasvua edelsivät uutiset Ukrainan asevoimien osittain miehittämän Kurskin alueen maa-alueiden vapauttamisesta sekä Venäjän ja Ukrainan välisestä tulitaukoprosessista.

Vuoden alusta alkaen yli 6 000 tuhatta ihmistä on allekirjoittanut sopimuksen puolustusministeriön kanssa. Verstkan lähde Moskovan pormestarin kansliasta kertoo, että uusien sopimussotilaiden määrän jatkuvasta kasvusta huolimatta viranomaiset aikovat lisätä virtaa entisestään tulevina viikkoina.

– On olemassa liikehdintää, josta muodostuu aalto. Vaikka nyt yli 100 ihmistä allekirjoittaa sopimuksen puolustusministeriön kanssa joka päivä – ja se on paljon – tietojen mukaan tämä lisääntyy entisestään maanantaista alkaen. Tätä edistetään kaupunginosien kiintiöillä ja palkkaamalla kampanjahenkilöitä, lähde sanoo.

Moskovan viranomaiset eivät korota sopimuksen allekirjoittamisesta maksettavia maksuja tai motivoi ihmisiä rahalla. Lähteen mukaan he aikovat kompensoida rahallista motivaatiota isänmaallisilla vetoomuksilla.

Verstkan toinen lähde valtion budjettilaitoksessa väittää, että he ovat saaneet Moskovan pormestarin kansliasta käskyn lisätä propagandaa ihmisten lähettämiseksi sotaan.

– Viime vuoden lopulla he yhtäkkiä alkoivat rajoittaa kaikkia kampanjoita, bannereita ja lehtisiä, mutta nyt he lisäävät tätä taas Ripustamme uusia bannereita, vapaaehtoiset lähtevät eri kaupungin osiin lehtisten kanssa. Kukaan ei kerro miksi. Mutta ilmeisesti taistelemme loppuun asti.

Kampanjaryhmien kerrotaan tehostaneensa toimintaansa myös Moskovan metroasemilla. Samaan aikaan sopimussotilaisiin liittyvä kampanjointi on lisääntynyt maaliskuun lopusta lähtien myös Telegramin chateissa ja kanavilla.

Värväystoiminnassa mukana olevan lähteen mukaan moskovalaisia vapaaehtoisia motivoi liittymään asevoimiin niin sanotut onnistumiset taistelukentällä (Kurskin alueen vapauttaminen), propaganda (Keml-mielisen median väitteet Ukrainan sotilaiden rikoksista) ja kostonhalu.

Yleisin syy sopimuksen solmimiseen on rekrytoijan mukaan kuitenkin edelleen raha.

– Valtaosa ehdokkaistamme ansaitsee alle satatuhatta ruplaa (1 060 euroa) kuukaudessa. Noin puolet ansaitsee noin 50 000 ruplaa kuukaudessa. Melkein jokainen heistä sanoo haluavansa ratkaista taloudellisia ongelmia, uusia asuntoja. Kun otetaan huomioon maamme nykyinen talouden rakenne, näyttää siltä, että vaihtoehtoja on joka päivä vähemmän ja ihmiset valitsevat jäljelle jäävän vaihtoehdon, vaikka se on tietysti melko riskialtista.

Erään rekrytoijan mukaan jotkut hiljattain sopimuksen solmineista vapaaehtoisista yrittävät hypätä ”viimeiseen junaan” ennen todennäköistä tulitaukoilmoitusta ansaitakseen rahaa.

– Kun allekirjoitat sopimuksen, puolustusministeriö antaa sinulle 400 000 ruplaa. Sitten vielä 210 000 tuhatta kuukaudessa. Ja vielä 50 000 tämän rahan lisäksi. Lähetin kaksi henkilöä rintamalle maaliskuun alussa. He suorittivat tehtäviä kahdesti jossain päin rintamaa, heidän palkkansa oli melkein 600 000 kuukaudessa. Tämä herättää kiinnostusta.

I swear I was seeing things from fellow Experts In The Russia Field (not Rob, he's great) who were claiming flagging recruitment and something about 'running out of men.' Always remember: hone your smell test, not your wishful thinking muscle. https://t.co/uormo1Gli3

