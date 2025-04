Ukraina valmis ostamaan 10 Patriot-järjestelmää 15 miljardilla dollarilla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti olevansa valmis ostamaan Yhdysvalloista kymmenen Patriot-ilmapuolustusjärjestelmää 15 miljardilla dollarilla ja eurooppalaiset kumppanit ovat valmiudessa osallistua kaupan rahoitukseen, kertoo Ukrainska Pravda.

Zelenskyi huomautti, että Ukraina ei ole saanut Naton Washingtonin huippukokouksessa luvattuja Patriot-järjestelmiä.

– Kunnioitan Yhdysvaltojen valintaa, mutta kun se ei antanut meille tällaisia järjestelmiä tai ei myynyt niitä, olemme valmiita mihin tahansa muotoon, kysymys ei ole rahasta, hän sanoi.

– Mutta USA sanoo, ettei se tänään ole mahdollista. Mutta samalla he myyvät tällaisia järjestelmiä esimerkiksi Israelille. En väitä, etteikö Israel tarvitse niitä, mutta jos olemme kumppaneita, eivätkö he löydä keinoa suojella Ukrainaa, Zelenskyi kysyi.

Hän huomautti hahmotelleensa erilaisia vaihtoehtoja keskustelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

– On Patriot-järjestelmä, ja niitä on paljon, ja sinulla on tuotantoa. On useita vaiheita Ukrainan suojelemiseksi. Vaihe numero yksi: yksi järjestelmä, joka maksaa 1,5 miljardia dollaria; olemme valmiita ostamaan ainakin kymmenen järjestelmää kattamaan joitain kaupunkeja. Tämä on 15 miljardia dollaria. Olemme valmiita maksamaan tämän kaiken, ja sanoimme, että me löydämme tämän 15 miljardia dollaria.

Toinen vaihtoehto ovat lisenssit järjestelmien ja ohjusten valmistukseen, ja hän sanoo pyytäneensä tätä nykyiseltä ja aiemmalta Yhdysvaltain hallitukselta.

Zelenskyi mainitsi myös Lähi-idän, Euroopan ja Aasian maat, joissa Patriot-järjestelmiä on käytössä, ja joissa ei ole sotilaallisia operaatioita. Näitä voitaisiin siirtää Ukrainaan.

– Olimme jopa valmiita vuokraamaan ne. Tämän takaamiseksi on monia formaatteja. Tarvitaan vain halua (tehdä se), Zelenskyi lisäsi.