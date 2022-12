”Vielä viisi tai kuusi hyökkäystä ennen kevättä” – näin ukrainalaiset selviytyvät

Ukrainan talous on kutistunut sodan aikana vähintään 35 prosenttia, mutta se yhä toimii. Näin sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin talousneuvonantaja Timofi Molovanov virolaisen Postimees -lehden haastattelussa.

– Jos haluamme tänään tilata Ukrainan kaupungeissa taksin Boltin tai Uberin kautta vaikka ohjushyökkäyksen aikana, taksi tulee. Jos haluamme tilata pitsan kotiin, se toimitetaan, hän kertoo ruohonjuuritason esimerkit talouden rullaamisesta.

Sotaa käyvässä maassa tilanne on kuitenkin kaukana normaalista. Ukrainassa esiintyy Molovanovin mukaan paljon sellaista taloudellista toimintaa, jossa raha ei liiku ja vaihda omistajaa.

– Ihmiset valmistavat ruokaa, vievät ja jakavat sitä ilmaiseksi. Tämä on itse asiassa myös tuotantoa. Ihmisyys on nyt tärkeämpää kuin raha, neuvonantaja kuvailee ukrainalaisten tapoja tukea toisiaan.

Talvesta on ennustettu vaikeaa, koska Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Ukrainan sähköverkkoihin. Molovanovin mukaan Ukrainan sähköjärjestelmä on kuitenkin melko hyvin jo hajautettu.

– Vaikka sähkökatkoksia tuleekin, elämä maassa ei lopu kokonaan.

Venäjä teki lokakuun alkupuolella ensimmäisen massiivisen ohjushyökkäyksen Ukrainan infrastruktuuriin. Nyt niihin on Molovanovin mukaan jo totuttu.

– Yksi kylmä kuukausi on käytännössä jo eletty. Hyökkäystahdista voimme laskea, että joudumme selviytymään vielä viisi tai kuusi hyökkäystä ennen kevättä, ja silloin on jo lämpimämpää.

Nettiyhteydet toimivat myös, koska palvelimia on hajautettu eri puolille Ukrainaa turvaan Venäjän iskuilta.

– Tällä hetkellä Ukraina hajauttaa kaiken mahdollisen. Suuret teollisuudenalat ja varsinkin ne, joiden tuotantosykli on jatkuvaa, on kaikki varustettu tehokkailla generaattoreilla, mutta tämä on tietenkin erittäin kallista. Ne pystyttävät nyt minivoimaloita pitääkseen tuotantoa elossa.

Euroopan unioni on myöntänyt 18 miljardin euron lainan Ukrainalle. Molovanovin mukaan rahat menevät suurelta osin valtion budjetin aukkojen paikkaamiseen sekä infrastruktuurin ja logistiikan kunnostushankkeisiin.

– Olen varma, että pystymme maksamaan kaikki palkat ja etuudet myös ensi vuonna, vaikka puolet meneekin puolustuskuluihin, hän kertoo budjetista.

Presidentin neuvonantaja suhtautuu haasteista huolimatta optimistisesti tulevaan.

– Ukraina on tottunut elämään jatkuvissa kriiseissä vuodesta 1991 lähtien. Se on opettanut ihmisille paljon selviytymistä, hän toteaa.

– Elämä vaikeutuu ensi vuonna, mutta se on siedettävää. Niin kauan kuin ihmiset auttavat toisiaan kuten nyt, me kaikki selviämme.

Hänen mukaansa tilanne on jopa helpompi kuin 1990-luvulla Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, jolloin jokainen yritti selviytyä yksinään kaaoksen keskellä.

– Emme rakastaneet toisiamme. Meillä ei ollut yhteistä identiteettiä. Kaikki on nyt toisin. Nyt emme näe vanhoja naisia ​​etsimässä ruokaa roska-astioista, kuten 30 vuotta sitten. Me kaikki autamme toisiamme.