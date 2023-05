Videoilla taistelua Venäjän puolella, sotilashelikopteri pudonnut

Venäjän Belgorodin alueella Ukrainan rajan lähellä käydyillä taisteluilla ei ukrainalaisten mukaan ole mitään yhteyttä maan asevoimiin. Ukrainan mukaan kyse on venäläisen vastarintaliikkeen operaatiosta.

Verkkouutiset kertoi hyökkäyksestä aiemmin tässä jutussa.

Tilanteesta Belgorodissa oli vielä ennen viittä iltapäivällä vain vähän varmaa tietoa. Virallisen Venäjän mukaan alueella on aloitettu ”terrorismintorjunnan operaatio” ukrainalaisten sabotöörien takia. Vapaan Venäjän legioonaksi itseään luonnehtiva ryhmä on kuitenkin ottanut sosiaalisessa mediassa vastuun iskuista.

– Venäjän kansalaiset, olemme venäläisiä aivan kuin tekin. Meitä erottaa vain se, että emme enää halua antaa oikeutusta vallassa olevien rikollisten toimille ja tartuimme aseisiin puolustaaksemme meidän vapauttamme ja teidän vapauttanne, Telegramissa julkaistun videon saatteessa sanotaan.

Toisessa tämän päivän päivityksessä kehotetaan alueen asukkaita pysymään kodeissaan ja olemaan rauhassa. Vastarintaliikkeenä esiintyvä ryhmä ilmoittaa tiedottavansa toiminnastaan lisää lähiaikoina.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, joilla kerrotaan näkyvän ja kuuluvan taistelua syvällä Belgorodissa. Joillakin videoilla näkyy myös sotilashelikoptereita. Venäläismedioissa ja sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen mukaan myös ainakin yksi Mi-8-helikopteri on ammuttu alas tai pudonnut jostain muusta syystä. Joidenkin tietojen mukaan helikopterin putoaminen tapahtui kuitenkin noin 100 kilometrin päässä Ukrainan rajasta, eikä tapauksella välttämättä ole yhteyttä Belgorodin tapahtumiin.

Venäjän median mukaan diktaattori Vladimir Putinille on raportoitu tilanteesta.

An organization calling themselves "Freedom of Russia Legion" published a video on their Telegram channel. "The time has come to put an end to the Kremlin dictatorship! Be brave and have no fear because we are coming home! Russia will be free!" They said after criticizing… pic.twitter.com/9a7p31em82 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 22, 2023

ANOTHER 🇷🇺 HELICOPTER DOWN – IN 🇷🇺!! “⚡️In the Belgorod region of Russia, a Mi-8 helicopter crashed. It is reported to have happened near the village of Prokhorovka.” — Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 22, 2023

Mi-28 and Kh-52 Attack Helicopters with the Russian Air Force are currently conducting Combat Operations near the Town of Grayvoron with Mi-8 Transport Helicopters reportedly dropping off additional Reinforcements for the Russian National Guard. pic.twitter.com/SxZ18JbtwN — OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2023

Russian border crossing point destroyed in Belgorod Oblast by unknown troops In a video (https://t.co/ZDokOUAbFW) Legion "Freedom for Russia" says it "returns home," it also called on border area residents to stay at home (https://t.co/1guu5byjFw)

📹via https://t.co/pjBNymVNqk pic.twitter.com/ubKVmt2HgN — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 22, 2023