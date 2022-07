Video vahvistaa: USA:n panssariajoneuvot nyt Ukrainassa

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella ensimmäiset Yhdysvaltain toimittamat M113A3-miehistönkuljetusvaunut ovat Ukrainan asevoimien rintamakäytössä.

Ukrainan lipulla varustetut ajoneuvot kuljettavat videolla sotilaita maantiellä. Yhdysvallat on tiettävästi toimittamassa puolustajille M113-vaunuja merkittävän määrän, mahdollisesti noin 200 kappaletta.

Asiantuntijoiden mukaan määrä riittää kahden tai kolmen mekanisoidun prikaatin muodostamiseen tai nykyisten yksiköiden vahvistamiseen. Amerikkalaiset M113-vaunut toimitetaan kansalliskaartin varastoista ja maavoimien ylijäämävarikoilta. Ajoneuvojen koulutusohjelma yli 50 ukrainalaissotilaalle aloitettiin jo huhtikuussa Ukrainan ulkopuolella.

Ukrainan hallitus on toistuvasti pyytänyt kumppanimailtaan uusia panssariajoneuvoja taisteluissa tuhoutuneiden tai vaurioituneiden tilalle. Maan asevoimien aiempi kalusto koostui pääasiassa neuvostovalmisteisista BMP- ja BTR-vaunuista.

Yhdysvaltain ohella ainakin Liettuan tiedetään toimittaneen Ukrainalle 20 kappaletta M113-kuljetusvaunuja. Niiden toivotaan auttavan suunnitellussa vastahyökkäyksessä maan eteläosissa, sillä miehitetty Hersonin alue on pääasiassa avonaista peltomaastoa.

Australia aikoo lisäksi toimittaa ainakin 14 M113-ajoneuvoa, joista ensimmäisten kerrottiin lähteneen maasta ukrainalaisella rahtikoneella kesäkuun loppupuolella.

#Ukraine: After a long waiting the first American M113A3 armored personnel carriers are seen in use with the Ukrainian troops on the front line – a significant quantity (200) of these APCs were planned to be donated by the US to Ukraine. pic.twitter.com/G0kyTWW2Z2

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 13, 2022