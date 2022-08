Video osoittaa: Ruotsalaiset tykit käytössä rintamalla

Ukrainan asevoimien julkaisemien videoiden perusteella ruotsalaiset Pansarvärnspjäs 1110 -panssarintorjunta-aseet ovat tällä hetkellä käytössä eturintamassa.

Aseet päätyivät Ukrainalle todennäköisesti Virosta. Kyseessä ei ole aivan moderni asejärjestelmä, sillä 90 millimetrin rekyylitön tykki otettiin käyttöön jo 1960-luvulla. Ruotsin asevoimien käytöstä Pansarvärnspjäs poistui 1990-luvun lopulla. Noin 1 600 valmistetusta tykistä 300 kappaletta myytiin Baltian maille.

Ruotsin asevoimissa rekyylitön tykki oli yleensä kiinnitettynä Terrängbil 11:n kaltaisten kuljetusajoneuvojen katolle. Ukrainasta julkaistussa videossa panssarintorjunta-ase on sijoitettu puiden suojaan kaivettuun taisteluhautaan.

Iästään huolimatta Pansarvärnspjäs 1110 pystyy tuhoamaan panssariajoneuvoja noin kilometrin päästä. Sen läpäisykyky on neuvostovalmisteista rekyylitöntä SPG-9-tykkiä parempi. SPG-9 on muun muassa Venäjän tukemien separatistijoukkojen käytössä.

Ukrainan rintamalla on käytetty myös uudempia ruotsalaisia asejärjestelmiä. Venäjä menetti toukokuussa ensimmäisen huippumodernin T-90M-taistelupanssarivaunun Harkovan lähellä. Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 127. prikaati kertoi tuhonneensa tankin ruotsalaisvalmisteisella Granatgevär m/48 Carl Gustaf -singolla.

#Ukraine: A Ukrainian soldier firing a Swedish Pansarvärnspjäs 1110 90mm anti-tank gun- a bunch of these guns were donated to Ukraine presumably by Estonia 🇪🇪.

Though being not the most modern weapon, by some characteristics (penetration) it even surpasses the widely used SPG-9. pic.twitter.com/G5975opxqx

