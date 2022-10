Video osoittaa: Panssarivaunujen aika ei ole ohi

Ukrainan puolella taistelevista vapaaehtoisista koostuva Georgian legioona -yksikkö on julkaissut videon Hersonin alueella tehdystä hyökkäyksestä.

Lennokin kuvaamalla videolla 12 sotilaan ryhmä siirtyy asemiin T-64-panssarivaunun päällä. ”Nälkäiset sudet” etenevät panssarivaunun takana kohti Venäjän puolustuslinjaa.

Maantien varteen on kaivettu noin kahdenkymmenen metrin pituinen taisteluhauta, jonka suojissa liikkuu kolme venäläissotilasta. T-64 antaa sotilaille tulitukea tykillään. Georgian legioonan ryhmästä noin kolmasosa etenee taisteluhautaan, jonka toisesta päästä juoksee pakoon kaksi sotilasta.

FPRI-ajatuspajan sotilasasiantuntija Rob Lee toteaa iskun osoittavan, että panssarivaunuja tarvitaan edelleen taistelukentällä. Osa asiantuntijoista on arvioinut Venäjän kärsimien massiivisten tappioiden viittaavan siihen, että modernit panssarintorjunta-aseet olisivat tehneet taistelupanssarivaunuista lähes hyödyttömiä ainakin ilman aktiivisia suojajärjestelmiä.

– Tämä on hyvä taktisen tason esimerkki siitä, miksi panssarivaunut ovat edelleen kriittisen tärkeitä jalkaväen etenemisen tukemisessa linnoitettuja puolustusasemia vastaan, Rob Lee tviittaa.

Lee varoitti jo aiemmin vetämästä liian hätäisiä johtopäätöksiä sodankäynnin tulevaisuudesta. Panssarivaunuille ennustettiin loppua jo Jom kippur -sodan yhteydessä vuonna 1973, jolloin Neuvostoliiton 9M14 Maljutka -ohjukset tulivat laajempaan käyttöön.

Ukrainan asevoimat käytti syksyllä panssarijoukkoja tehokkaasti muun muassa Harkovan vastahyökkäyksessä.

– Venäjän raskaita panssaritappioita voi selittää niiden käytössä tehdyillä virheillä, heikolla suunnittelulla ja varautumisella sekä riittämättömällä jalkaväen tuella ja Ukrainan tykistöllä, Rob Lee kirjoitti War on the Rocks -julkaisussa.

Good example on the tactical level of why tanks are still critical for supporting infantry advances against entrenched defensive positions. Video from Ukraine’s Georgian Legion. https://t.co/4yQppgqoNA pic.twitter.com/utsEmvXmfo

— Rob Lee (@RALee85) October 23, 2022