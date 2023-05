Video näyttää venäläissotilaiden paenneen Belgorodissa

Vapaan Venäjän legioona on julkaissut ensimmäisen videonsa 22.–24. toukokuuta tekemästään Belgorodin-retkestään, josta Verkkouutiset on uutisoinut esimerkiksi tässä.

Videolla näkyy, kuinka BMP-2-rynnäkköpanssarivaunujen tukemat venäläisen moottoroidun kivääriprikaatin miehet pakenevat heti, kun tykistötuli osuu yhteen vaunuista.

Kivääriprikaatilaiset pakenevat evakuoinneista tyhjiksi jääneisiin maataloihin. Osa näyttää päättömästi hakevan turvaa myös metsiköstä.

Lisäksi mahdollisesti yksikön päällikön maastoauto ja maastokuorma-auto ajavat pois paikalta.

Samaan aikaan legioonalaiset etenevät ongelmitta pitkin tietä varsin avonaisesti raskaissa partioajoneuvoissaan.

Moskovan-vastaisia venäläistaistelijoita tukevalle tykistölle maataloon ja sen pihapiiriin pakkautuneet kivääriprikaatilaiset ovat helppo kohde.

Ensin tykistö tuhoaa yhden piiloutuneen BMP-vaunun ja sitten seuraava isku osuu pihapiiriin surmaten venäläissotilaita.

Iskun jälkeen pelästyneet sotilaat kerääntyvät muiden talojen pihoilta taloon, jonne on jo entuudestaan paenneet heidän asetoverinsa. Seuraavaksi isku kohdistuu tähän taloon tuottaen venäläisille tappioita.

Myös lennokista havaittu, puustoon piilottautua yrittänyt, tekniikka joutuu tykistöiskun kohteeksi. Tuhonsa kohtaa säiliöauto ja yksi BMP. Lisäksi yksi toinen BMP-vaurioituu.

Tätä venäläissotilaiden juoksentelua piiloon talosta taloon ja perässä seuraavaa tykistötulta on nähty aiemmin myös Ukrainassa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

#Russia 🇷🇺: the Liberty of Russia Legion has released their first video of the #Belgorod incursion.

Footage shows Russian soldiers running from their base at the slightest confrontation, hiding in a nearby farm. pic.twitter.com/NC1LlDLcho

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 26, 2023