Video näyttää: Näin lennokki ohjaa tykistöiskun kohteeseensa

Lennokkisodankäyntiin erikoistuneen Ukrainan joukko-osaston Aerorozvidkan (”ilmatiedustelu”) vihollisasemien tiedusteluun ja tulenjohtoon keskittyvä yksikkö Karlson (”Katto Kassinen”) on julkaissut videon tykistötulenjohdostaan.

Tapahtumat paikallistuvat Hersonin maaseudulle.

Videolla näkyy, kuinka venäläiset siirtyvät autollaan erään maatalon pihaan, jonka piharakennukseen pysäköivät autonsa. Kun tykistötuli alkaa kohdistua suojapaikkaan, he siirtyvät yli kymmenhenkisenä joukkona naapuritaloon ja sen pihapiiriin.

Tykistötuli seuraa heitä sinnekin, jonka jälkeen ryhmä poistuu talon pihapiiristä läpi viljelysten toiseen pihapiiriin. Tässä vaiheessa juoksenteleva venäläissotilasjoukko on pienentynyt noin tusinasta viiteen.

Video of UAV-corrected artillery fire on Russian positions by Aerorozvidka Carlson.https://t.co/1dgbCmVcql pic.twitter.com/qaFdEV2jZP

— Rob Lee (@RALee85) July 6, 2022