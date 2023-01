Video näyttää: Venäjän palopommit satavat asuinalueen päälle

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut videon, jolla näkyy kuinka Venäjä pommittaa tavallista ukrainalaiskylää palopommein Zaporižžjassa Etelä-Ukrainassa.

Videon saatteesta ei selviä, onko kyse esimerkiksi valkoisesta fosforista vai termiitistä. Venäjä on toistuvasti käyttänyt Ukrainassa termiittipohjaisia ammuksia siviiliasutusta vastaan, kuten Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä.

– Zaporižžjan alue. Venäläiset pommittavat paloammuksin rauhallista ukrainalaiskylä. Ei yhtäkään ukrainalaista sotilaskohdetta näkyvissä. Tämä on eräitä tavanomaisia aseita koskevan Geneven yleissopimuksen III lisäpöytäkirjan vastaista ja säälittävä kostoyritys häviäjiltä, kirjoittaa Ukrainan puolustusministeriö lisäten viestinsä perään asiatunnisteen ”Venäjä on terroristivaltio”.

Zaporizhzhya region. A peaceful Ukrainian village, shelled by russian incendiary ammunition.

Not a single Ukrainian military facility in sight. This is a violation of Protocol III of the CCW Convention and a pathetic attempt at revenge by the losers.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2023