Hyökkääjä yrittää polttaa kylän termiittiammuksilla rankalla videolla

Ukrainalainen kansanedustaja Roman Hryshtshuk on jakanut Twitterissä alta löytyvän pysäyttävän videon venäläisten iskusta Donetskin alueella.

Lennokin kuvaamalla videolla näkyy mitä ilmeisimmin termiittiammuksien osumia Ozernen kylään. Ukrainan joukot valtasivat kylän takaisin miehittäjältä syyskuun alussa.

– Tämä on hirvittävää, kansanedustaja toteaa.

Venäjän tiedetään käyttäneen muun muassa Grad-raketinheittimissään paloammuksia Ukrainassa. Niiden käytöstä on julkaistu runsaasti video- ja kuvamateriaalia. Aseet on nostettu esiin esimerkiksi tässä New York Timesin selvityksessä.

Kansainvälinen laki kieltää paloammusten käytön siviilialueiden lähellä.

Ozerne village, Donetsk region. Ukraine. This is horrible. pic.twitter.com/RbX9AF3SeG — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 20, 2022

Horrifying rain of thermite from Russian Grad 9M22S incendiary rockets. Thermite burns at 3,000 C – through metal. Ukraine’s troops are facing some of the most savage, barbarous weapons ever devised. There’s no excuse not to quickly supply them with weapons to fight back with. https://t.co/qmC0auVsHU — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) May 27, 2022