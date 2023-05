Video näyttää: Ukrainan erikoisjoukot tuhosivat yli kymmenen tankkia ja ajoneuvoa

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, jolla Ukrainan erikoisjoukot tuhoavat yli kymmenen venäläistä tankkia ja muita sotilasyksiköitä. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Videolla on nähtävissä, kuinka ukrainalaisten joukkojen drone-lennokki havaitsee venäläiset sotilasyksiköt maastossa. Tämän jälkeen dronesta ammutaan ammuksia kohti joukkoja, jotka räjähtävät iskun seurauksena. Video on kooste useista eri iskuista.

Tuhoutuneiden yksiköiden joukossa kerrotaan olleen neljä T-90 ja T-72 -tankkia, yhdeksän jalkaväen taisteluajoneuvoa ja yksi panssaroitu miehistön kuljetusajoneuvo, kolme venäläisten linnoitusasemaa. Iskussa tuhottiin myös muuta sotilaskuljetuksissa käytettyjä ajoneuvoja.

Videoiden tarkka kuvausaika ja -paikka eivät ole tiedossa. Venäläisiä kohteita tuhonneiden erikoisjoukkojen kerrotaan tuhonneen huhtikuun alusta lähtien jo 21 venäläistä sotilasyksikköä.

Video of UAVs from Ukrainian SBU Alpha dropping munitions on Russian vehicles and positions. They say they destroyed 4 T-72 and T-90 tanks, 9 BMPs, a BTR, MT-LB, Ural truck, and three strong points. https://t.co/gnFCRgwtE7 pic.twitter.com/H2CPpL8Kgg

— Rob Lee (@RALee85) April 29, 2023