Video näyttää: Näin Ukraina torjui Venäjän ballistiset ohjukset Kiovan yllä
Patriot-patteri teki Iskender-ohjuksista romurautaa.
Venäjän ohjuksen epäonninen lento. KUVA: Ukrainan ilmavoimien 96. ilmatorjuntaohjusprikaati.
Ilmatorjunta onnistui torstain ja perjantain välisenä yönä ampumaan alas lukuisia Venäjän ohjuksia Kiovan yllä, kertoo Ukrainan puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä.

Ministeriön mukaan Patriot-ohjuspatteri ampui alas kaksi Iskander-M -ballististista ohjusta sekä yhden risteilyohjuksen.

Venäjä on viime kuukausina iskenyt yhä rajummin Kiovan sähkö- ja lämmitysinfraan sekä ohjuksilla että droobeilla. Iskander-ohjus on varustettu 710-800 kilon taistelukärjellä, joten se voi aiheuttaa suurta vahinkoa kohteelle.

Torjunnasta julkaistulla näkyy, kuinka yötaivaalla lentäviin ohjuksiin iskeytyy lukuisia ilmatorjuntaohjuksia. Tämän jälkeen ohjukset tippuvat maahan komean tulipallon saattelemina.

Onnistuneen torjuntaoperaation takana oli Ukrainan ilmavoimien 96. ilmatorjuntaprikaati. Yksikkö kehuskelikin myöhemmin suorituksesta Facebook-sivullaan.

– Tuhoamme vihollisen ballistista romurautaa ja jatkamme järkkymättä kotimaamme taivaiden ja kansalaistemme suojelemista, viestissä kirjoitetaan.

Venäjälle alasampumiset tulivat kalliiksi, sillä yhden Iskander-ohjuksen arvioidaan maksavan jopa kolme miljoonaa dollaria.

