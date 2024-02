Video näyttää massiivisen räjähdyksen Venäjällä

Volgan ja Uralvuorten välissä sijaitsevan Izhevskin kaupungin lähialueella kerrottiin keskiviikkoiltana voimakkaasta räjähdyksestä.

Venäjän valtionmedian mukaan räjähdys olisi sattunut paikallisessa kone- ja ohjustehtaassa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy suuri tulipatsas, joka valaisee taivaan Votkinskin tehtaan koealueella Jagulin kylässä.

Udmurtian tasavallan pääkaupunki Izhevsk sijaitsee noin tuhat kilometriä Moskovasta itään.

Venäläismediassa tapausta kutsuttiin ”suunnitelluksi rakettimoottorin testiksi” eikä hätätapaukseksi.

Votkinskin tehdas on osa venäjän valtiollista avaruushallintoa. Se tuottaa Moscow Times -lehden mukaan siviilituotteiden ohella Venäjän asevoimien käyttämiä Iskander-, Topol-M- ja Yars-ohjuksia. Tehdasalueella puretaan lisäksi vanhoja ja käytöstä poistettuja ohjuksia.

Ukraina on iskenyt viime kuukausien aikana useisiin venäläiskohteisiin pitkän kantaman lennokeilla. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että Votkinskin tehtaalle olisi tehty ulkopuolinen hyökkäys.

Large explosion reported near Izhevsk, Russia this evening. pic.twitter.com/Y804QnEWnT

🇷🇺 | #Russia: A large explosion occurred in the vicinity of the city of Izhevsk in western Russia tonight.

The bright blast could've been seen illuminating the night sky.

The cause is yet to become clear. pic.twitter.com/wAgno5n4nX

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) February 7, 2024