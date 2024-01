Video näyttää kaaoksen rypälepommin osuttua venäläispanssariin – ”Voi helvetti!”

Venäläissotilaiden epätoivo pimeässä metsässä on tallentunut harvinaisen pitkälle videolle etulinjan tuntumassa Harkovassa.

Sotaa seuraava virolainen Wartranslated-tili kertoo X:ssä, että venäläisten sotilaiden yksikkö oli matkalla hyökkäykseen panssarivaunuilla, kun se sai osuman puolustajan rypäleammuksista.

– Seurasi kaaos, kun ryhmä hajaantui, osa haavoittui ja kukaan ei ymmärtänyt, missä he olivat, tili toteaa yli seitsenminuuttisesta videosta.

– Voi helvetti! Pysäytä, sotilas karjuu videolla osuman jälkeen.

Videolla näkyy, kun sotilaat hyppäävät maahan. Osa etsii suojaa läheisestä korsusta. Yksi on haavoittunut jalkaan.

– Kaikki ei todellakaan mennyt, kuten suunniteltiin, sotilas puhisee videolla kiroillen ja toteaa, että kyse on rypäleammuksista.

– Tankkien pitäisi lähteä hittoon täältä.

Lisää sekaannusta herättävät pienempien aseiden ammunnan äänet miesten sivustasta, joista ei ole tietoa, kumman puolelta ne tulevat.

– Tule ulos ja katso ketä ne [ampujat] ovat. Emme päässeet edes heidän asemiinsa asti, venäläissotilas harmittelee.

Ketä ne ovat, meidän omiammeko? Ampuvatko ne meitä, ihmettelee ulos hortoilemaan tullut videon kuvaaja, joka ei tunnista vastaan tulevia sotilaita, vaikka he ovat samaa ryhmää.

– Helvetistäkö minä tiedän! Ehkä meitä, vastaantulija kivahtaa.

Kuvaaja palaa korsuun, jossa jalkaan haavoittunut sotilas kutsumanimeltään Uho toteaa, että nyt kävi huonosti.

– Pistitkö Promedolia [opioidipohjainen kipulääke], kuvaaja kysyy.

Ammunnan äänen jatkuvat kiihtyvinä. Sotilaat arvelevat, että tulitus ei voi tulla ukrainalaisilta.

– Meidän tarvitsee hälyttää…

– Radioni on paskana, toinen puuttuu puheeseen.

– Missä helvetissä olemme, sotilas ihmettelee viime sanoikseen.

