Rypälepommi räjäyttää videolla hyökkääjän ammusvaraston

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltain kesällä toimittamat rypäleammukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi Ukrainan vastahyökkäyksen tukena maan etelä- ja itäosissa.

Niitä on käytetty liikkeellä olevien venäläisjoukkojen lisäksi linnoitettujen asemien tuhoamiseen, sillä tykistökranaatista irtoavat pienemmät räjähteet aiheuttavat tavanomaisia ammuksia suurempia tappioita esimerkiksi juoksuhaudoissa.

Venäjän sotabloggaajat ovat kertoneet rypäleammusten vaikeuttaneen joukkojen rintamatilannetta viime aikoina. Uuden tukipaketin taustalla oli lisäksi se, että Ukrainan asevoimien 155 millimetrin ammukset olivat huvenneet huolestuttavaan tahtiin.

Ukrainan asevoimien jakaman lennokkivideon perusteella rypäleammuksilla on tuhottu myös rintaman tuntumassa olevia Venäjän ammusvarastoja. Infrapunakameralla kuvatulla videolla näkyy, kuinka ammukset leviävät maantien varteen.

Valtava räjähdys ja sitä seurannut tulipalo viittaavat siihen, että kyseiseen kohtaan oli varastoitu runsaasti ammuksia tai esimerkiksi miinoja.

A Russian field ammunition site gets hit by cluster munitions and detonates. pic.twitter.com/Mq7GNzMKM4

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2023