Venäjän kenraalin kerrotaan räjähtäneen miinaan Ukrainassa

Venäläisen kenraalimajuri Vladimir Zavadskin kerrotaan saaneen surmansa Ukrainassa.

Zavadski toimi 14. armeijakunnan apulaiskomentajana. Venäjän laivaston alainen joukko-osasto on sijoitettu Murmanskiin ja sen päätehtävä on Venäjän Pohjoisen sotilaspiirin rannikkopuolustus. 14. armeijakunnan joukkoja on tiettävästi lähetetty runsaasti Ukrainan rintamalle.

Ukrainan asevoimien eversti Anatoli Stefan on vahvistanut Zavadskin kaatumisen suositulla Telegram-kanavallaan.

Vahvistamattomien tietojen mukaan kenraalimajuri sai surmansa miinan räjähdyksessä.